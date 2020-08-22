國民黨革實院長羅智強今天啟動長達兩周的環島拚公投連署活動。（趙婉淳攝）

國民黨主席江啟臣日前發起「公投綁大選」公投，革實院長羅智強今天風雨無阻，啟動長達2周的機車環島拚公投連署，首站從黨中央出發。他痛批，蔡政府「執政後把過去誓言當廢言」，去年修法閹割公投，國民黨一定要站出來表達民眾的心聲，他也特別向高雄市長陳其邁揮手，歡迎陳其邁加入連署。

革實院長羅智強指出，自2004年起的歷次大選，人民幾乎都可透過公投對政策表達想法，但民進黨因2018年公投不如他意，蔡英文於去年獨斷閹割公投，修法讓公投與大選脫勾，藉此降低公投投票率，進而實質作廢公投，這就是民進黨的陽謀。

羅智強說，過去蔡英文、閣揆蘇貞昌、高雄市長陳其邁都曾主張公投是人民的神聖權利，但如今執政就把過去誓言當廢言，今天從黨中央出發後，將一路往南，抵達高雄將拜訪陳其邁，歡迎陳加入連署，「邁邁，我要去找你了，邁邁等著我」。

國民黨副祕書長李彥秀批評，民進黨完全執政完全傲慢，在很多議題都違逆民眾意志，比如入境全面普篩就是一例，希望透過公投，還權於民，制衡民進黨，也歡迎前副總統呂秀蓮、前民進黨主席林義雄加入連署。

國民黨文傳會副主委王鴻薇形容羅智強以「苦行僧」環島街講，她砲轟過去一直罵國民黨鳥籠公投的民進黨，執政後卻要沒收公投，踐踏民意與人民發聲權利，但國民黨再也不讓，希望有志一同的朋友參與連署。

(中時 )