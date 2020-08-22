若中美真的最後開戰，大陸將出動解放軍武統台灣。對此，美媒表示，美國著名智庫曾對台海戰爭進行多次研究，最終都是美軍戰敗。更有專家表示，大陸若真要武統台灣，台灣很難撐過2周。

美國新聞網站「Real Clear Investigations」17日報導指出，美國五角大廈和智庫蘭德公司（Rand Corp.）過去曾對台海戰爭進行多次研究，但最終都是美方戰敗。

報導指出，五角大廈官員和蘭德分析師在研究時假設，當大陸下定決心武統台灣，並認定美軍定會出手干預的情況下，大陸會先對在沖繩和關島基地的美軍，以及部署在西太平洋的船艦發射飛彈攻擊。

此時，美軍將發射愛國者飛彈做為反擊，但解放軍發射的數百枚導彈還是能夠達到目標。美軍部屬在台灣附近的潛艇也能擊沉數艘解放軍軍艦，這些軍艦還搭載要入侵台灣的兩棲登陸艦。但有分析家認為，此時解放軍仍有20或25艘配備12枚魚雷及10枚魚叉反艦飛彈的潛艇在台海戰區進行戰事，美軍很有可能在戰事爆發的一兩天之內，會有成千上萬美軍死亡，並損失數十億美元的裝備。

蘭德的高級國際國防研究員，美國駐夏威夷太平洋司令部總部的中大陸析師蒂莫西·希思（Timothy Heath）表示，大陸或將帶給美軍的傷亡令人震驚。解放軍的反艦巡航導彈可能擊落美國航母和軍艦；其地對空導彈也將摧毀美軍的戰鬥機和轟炸機。

羅德島海軍戰爭學院中國和俄羅斯專家萊爾·J·戈德斯坦（Lyle J. Goldstein）亦表示，解放軍已鎖定台灣東西南北15-20個不同的登陸點，若大陸真的進攻，到時蛙人和空降部隊一定會企圖登陸這些點，台灣當然也會死守。但只要大陸能攻下部分登陸點和機場，便可確保物資補給的穩定，屆時，台灣可能在一到二周的時間內便被攻下。

簡而言之，「大陸的策略就是在美國援助前，攻下台灣」，奧奇曼內克表示：「如果真的發生這種情況，美國將再現硫磺島戰役，到時美軍就被迫要動用兩棲戰，這是最不樂見的情形發生」。略知太平洋戰爭歷史的朋友，都必然聽過硫磺島，那是太平洋戰爭期間，最慘烈的戰役，爆發在1945年2月19日~3月26日，有25,000多名日美兩國士兵喪生。

若要反制解放軍攻勢，奧赫曼內克直言，美軍應著重長程飛彈的部署，要能從900公里就能攻擊解放軍。另在台海部署無人潛艇和魚雷。奧赫曼內克更強調，比起F-16，台灣更需要的是反艦飛彈、水雷、機動式空防系統的配置，不然一但戰爭開打，F-16根本來不及起飛。

(中時新聞網)