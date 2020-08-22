周揚青曬百萬名牌包。（圖／翻攝自gracechowwwww IG）

周揚青分享和媽媽聊天截圖。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

周揚青今年4月發出千字文揭露和羅志祥（小豬）分手主因，直指男方性生活混亂，愛搞「多人運動」，小豬隨後發出懺情文試圖挽回周揚青，但被女方冷處理，恢復單身的周揚青下月將過32歲生日，最近她分享跟媽媽要錢買了百萬名牌包當生日禮，卻被母不留情狠嗆像「菜籃」。

周揚青恢復單身後，最近接受陸媒專訪誠實交代感情近況，直說：「我感覺分手之後，沒什麼男生敢追我了」，也說身邊雖然有不少男性朋友，但相處都像哥兒們，但仍樂觀表示現在還是努力讓自己變得更好，才會有好桃花上門，一席話滿滿正能量獲得不少粉絲稱讚。

先前與小豬交往時，每逢生日周揚青必定會和男友出國共度生日，下月分手後第一個生日到來，周揚青幾天前曬出跟媽媽聊天截圖，周母先虧：「聽說你新買了個菜籃子」，周揚青便順勢說既然媽媽問了想叫她付錢當她生日禮物，周母笑說：「我後悔了，不該問你！」

而截圖中周揚青雖將價格隱藏，不少人還是從她的IG順勢找到包包真實價格，約人民幣34萬（約144萬台幣），網友說：「阿姨快跑」、「媽媽:以後你買個行星，我都不問你了」、「天，幾年也賺不到一個包錢，我酸了」、「又是貧窮限制我的一天」。

(中時新聞網)