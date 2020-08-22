南區樹仔腳公園融入賽車場概念，打造獨特的push bike場地。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「台中美樂地計畫」持續翻轉各公園的兒童遊戲場。市府建設局長陳大田說，去年已完成49座公園改善，今年規畫3梯次設計，將再改善52座公園；第一梯次14座公園改善工程已於8月陸續開工，特別融入當地特色文化，預計10月底全數完工，讓台中市公園遊戲場更安全、更好玩。

陳大田指出，市長盧秀燕很重視兒童遊戲環境，上任後力推「台中美樂地計畫」，打造共融、友善並符合遊戲場安全規範的公園。今年第一梯次14座公園已設計完成，8月陸續開工；分別是南區樹仔腳、南平、東區樂明、北屯區敦化、潭子區栗林、石牌、東勢區中正、外埔區水美、大東、大甲區幼獅、烏日區賢達、明道、興祥、自治等，藉此點亮老舊公園，搖身成為具當地特色的衛星公園。

陳大田說，美樂地計畫各座公園都有獨特主題，提供不同年齡孩童在遊戲互動同時，也能瞭解當地環境特色。如南區樹仔腳公園融入賽車場概念，打造獨特的push bike場地；外埔區水美公園結合在地獨特義虎團文化；潭子區栗林公園與栗林車站元素結合，營造小小車站遊戲場；烏日區自治公園以太陽及溪流為元素，透過溪流跑道與「跳級過溪」意象的跳格子遊戲，提供孩童多元的遊戲想像空間。

「要用得安全、更要玩得有趣！」陳大田強調，考量城鄉發展平衡，建設局在山城、海線、屯區及市區分別盤點公園進行改善工程，設計階段特別與地方代表多次訪談，將各座公園視為不同個體，分別融入特色主題，展現在地文化，符合鄰里需求。

(中時 )