受到巴威颱風外圍環流影響，海象不佳，龍鴻公司下午取消4航班，分別為12：30台東往蘭嶼（綠島之星）；15：30蘭嶼往台東(綠3)，13：00後壁湖往蘭嶼（綠3），15：30蘭嶼回後壁湖（綠島之星），明日將視風浪決定是否開航。

(中時 )