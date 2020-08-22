受巴威颱風影響 下午往返蘭嶼全部航班取消 12:122020/08/22 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受巴威颱風影響，下午往返蘭嶼4船班取消。（資料照,莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到巴威颱風外圍環流影響，海象不佳，龍鴻公司下午取消4航班，分別為12：30台東往蘭嶼（綠島之星）；15：30蘭嶼往台東(綠3)，13：00後壁湖往蘭嶼（綠3），15：30蘭嶼回後壁湖（綠島之星），明日將視風浪決定是否開航。 (中時 ) #蘭嶼 #綠島 #航班 #颱風 #停駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部同意軍機支援紓運旅客 24日後每周一上路 17:122020/08/21 生活 車輛路口未禮讓行人 交部研議重罰6000元 17:332020/08/21 生活 多省天災 颱風侵粵 雨襲雲南3死 04:102020/08/20 焦點新聞 颱風周末攪局 引西南水氣「3地雨炸」 07:282020/08/20 生活 軍機支援馬祖疏運 每周一上路 04:102020/08/22 地方新聞 鬼門開 今年最凶颱風來不來 氣象局Q＆A一次搞懂 17:122020/08/21 生活 巴威颱風今最近台灣 氣象局示警：2地區嚴防豪大雨 10:372020/08/22 生活 胡宇威露肌當釣客 戰4小時嘆「沒母的上鉤」 20:292020/08/21 娛樂 在家量血壓要注意 名醫曝2狀況比較危險 08:192020/08/21 生活 巴威颱風最快周日生成 對流雲系旺盛 今台東、屏東大雨特報 06:552020/08/21 生活 生活熱門新聞 巴威颱風生成 10點半發海警 11縣市大雨特報 - 生活 巴威颱風就在家門口 最新路徑、暴風圈侵襲機率曝光 - 生活 中衛口罩7色齊發！屈臣氏、博客來今開賣 各家整理包出爐 - 生活 變種新冠病毒傳到台灣 醫：亞洲3成患者感染 - 生活 不是東部！準颱風「巴威」路徑詭異 專家：明這地區雨勢最可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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