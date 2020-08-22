巴威颱風就在家門口，各縣市受暴風圈侵襲機率曝光。（圖／擷取自中央氣象局）

巴威颱風今生成！臉書氣象粉專「台灣颱風論壇」發文表示，巴威颱風就在家門口，因此很快就發海警，但因其比預期更早形成，因此南部平地需嚴防長時間大雨，氣象局也公布各縣市受颱風7級風暴圈的侵襲機率。

台灣颱風論壇今（22日）表示，「就在家門口，巴威颱風形成！」由於巴威生成的位置，實在是離台灣太近，因此氣象局會立刻發布海警，但好消息是巴威颱風「正在遠離台灣」，若它持續往東北方向移動，那麼警報維持的時間就不會太長。

台灣颱風論壇也說，颱風路徑也可能更靠近台灣，但就目前的預報來看「機率偏低」，因此發「陸上警報」的機會也偏低；但壞消息是，颱風比預期更早形成，因此位置很靠近台灣，高屏的對流輻合也就提早發生，意味著南部平地要提防長時間大雨，尤其是「高雄」和「屏東」兩地區。

巴威颱風就在家門口，各縣市受暴風圈侵襲機率曝光。（圖／擷取自中央氣象局）

根據氣象局資料顯示，全台各地未來的120小時內，受颱風7級風暴風圈的侵襲機率，基隆市11%居冠最高，再來是宜蘭縣10%、台北市7%、新北市5%、桃園市和花蓮縣3%、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣和連江縣為1%，其他縣市則是0%。

氣象局表示，巴威颱風目前在花蓮東南東方的海面上，預估往北北東方向移動，而今天是最接近台灣的時候，不過今晚開始到明天會逐漸偏東，往東北東的方向移動，逐漸遠離我們，往琉球的方向移動。

(中時新聞網)