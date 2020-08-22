彰化縣篩檢出無症狀新冠確診者，遭中央下令政風調查，引發爭議。而國民黨正在串聯14執政縣市，考慮自聯合普篩，國民黨副祕書長李彥秀今天表示，藍營執政縣市約莫在半個月前就支持入境普篩，目前正在盤點各縣市醫療資源，看能否負擔入境全面普篩量能。

李彥秀說，藍營執政的14縣市在2、3周前就支持入境普篩，認為只要中央多一道程序，不僅能助於基層的疫調，也能降低社區感染風險，並降低醫療人員的第一線負擔。

李彥秀指出，但也要盤點各縣市的醫療資源，確定能否負擔入境全面普篩量能，至於經費來源，其他國家都由入境者負擔普篩費用。李也說，治療1名新冠肺炎重症者需要花210萬，每檢測1次入境普篩要花4到6千元，哪個划得來？

革實院長羅智強批評，最近網軍鋪天蓋地地攻擊彰化衛生局長葉彥伯，除了攻擊他與台大公衛所利害關係，也攻擊葉財產申報，但這都是空穴來風、無端指控；奉勸民進黨與網軍，不要老是覺得擁有國家資源可隻手遮天，民眾眼睛是雪亮的。

(中時 )