賽前老虎對戰印地安人寫下跨季20連敗，今日老虎則由21歲新秀帕雷德斯（Isaac Paredes）當英雄，他敲出大聯盟生涯首轟，就是一發滿貫炮，率領老虎以10比5戰勝印地安人，沒讓連敗紀錄堆高。

老虎隊由本季狀況很差的傅莫爾(Michael Fulmer)先發，第2局就發生亂流，2四死球、2安先失3分，3局下半又挨雷耶斯(Franmil Reyes)一發2分炮，僅投3局就失5分退場。

沒想到落後的老虎4局上半上演大逆轉，史構普(Jonathan Schoop)回敬一發2分炮，滿壘時敲出安打再添1分，依舊滿壘的情況下輪到21歲新秀帕雷德斯，這僅是他在大聯盟第4場出賽，就能把握機會瞄準失投紅中球，敲成一發左中外野全壘打，生涯首轟就是發滿貫炮，比數也逆轉成7比5。

老虎7局上半再添3分，且牛棚於3局過後就沒讓印地安人再添分數，最後以10比5擊敗印隊，終結對戰20連敗的悲慘紀錄，這是老虎隊自2019年4月10日以來首度戰勝印隊。不過印隊拿下對戰20連勝也已經寫下史上第2長紀錄，第1是1969年金鶯隊對戰皇家隊的23連勝。

日前印隊選手普雷薩克（Zach Plesac）和克里文格（Mike Clevinger）才因為違反大聯盟防疫規定，擅自離開飯店而被球團放入限制名單，戰力打折扣。

(中時 )