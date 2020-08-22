今年最先開打的女子高球大滿貫賽「AIG英國女子高球公開賽」，台灣時間今（22）日凌晨打完第2回合，長相甜美的21歲日本好手渋野日向子以+12桿（154桿）慘遭淘汰，讓許多日本高球迷同聲一嘆！也成為這項比賽從2001年升格為大滿貫賽之後，第4位無緣晉級決賽輪的冠軍選手。

由於這座濱海球場Royal Troon Golf Club（皇家土倫高爾夫俱樂部）的強風，加上蘇格蘭偏冷的細雨，讓女選手吃足苦頭，最後取2天+9桿以內（含）的74人晉級後兩天的決賽，並列AIG賽史上門檻最低的淘汰線。台灣唯一參賽選手錢珮芸以+10桿（152桿）1桿之差也遭到淘汰，她兩天分別打出78、74桿，今天繳出3鳥6柏忌，相當可惜！

目前單獨領先的是瑞典女將丹妮‧霍姆奎絲特，今天打出70標（-1桿），射下4鳥，但有3個柏忌，以2天141桿領先群雌，也是唯一低於標準桿的選手。賽後她表示，小時候就來過英國比賽，當時是參加蘇格蘭女子業餘錦標賽。「雖然場地設定跟條件跟這次比賽很不一樣，但是我還是喜歡這一切。」她說。

美國選手奧絲汀‧恩絲特今天收紅，打出-1桿的70桿，2回合總成績平標準桿，與今天72桿的德國女將波波芙同以142桿並居第2。並列第4有5人，韓裔澳洲籍的李旻姬、韓裔紐西蘭籍的高寶璟、丹麥的佩德森等，都是+1桿的143桿。

去年裙襬搖搖台灣賽冠軍、世界排名第4的美國選手奈莉‧柯達，兩天都是72桿，以兩天144桿與日本的野村敏京並列第9。至於開局打出67桿驚人佳績的美國選手歐森，今天爆桿繳出81桿，以+6桿並列33。

(中時 )