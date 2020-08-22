Luka Doncic heads to the locker room after turning his ankle pic.twitter.com/TKQ04xCf64 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020

這下子獨行俠的季後賽之路將更難走了！獨行俠當家控衛東契奇22日不慎在第3節扭傷腳踝退場，讓快艇趁機靠著里歐納德攻下全場最高36分，終場130比122力退獨行俠，快艇重新搶回2勝1敗領先，接下來就看東契奇腳踝傷勢嚴重程度。

雙方首節就火藥味十足，東契奇不滿快艇前鋒哈瑞爾疑似假摔，兩人直接在場上對嗆，結果各領1次技術犯規，隨後換成波爾金吉斯跟馬可斯莫里斯爆發口角衝突，不過快艇上半場打完，仍靠里歐納德獨拿18分，取得68比54領先優勢。

不過獨行俠球迷最不想看到的畫面，卻在第3節出現了，東契奇在防守時不慎扭傷左腳踝，只能用單腳跳著進入休息室接受治療，快艇趁機擴大領先差距，更靠沙梅特在第3節結束同時的超大號三分球，續以102比85大幅領先獨行俠。

眼見大勢不妙，東契奇竟在末節帶傷先發上場，但他的移動速度明顯受到影響，也成獨行俠防守最大漏洞，打到最後9分02秒，東契奇再次退場進入休息室治療，儘管獨行俠仍不放棄，不斷把落後差距縮小到個位數，還是難逃敗北命運。

快艇賽前刻意變陣，改讓沙梅特取代雷吉傑克生先發，看來效果不錯，除了里歐納德，沙梅特也拿18分，保羅喬治11分；獨行俠以波爾金吉斯34分最高，東契奇雖拿13分、10助攻與10籃板的季後賽生涯首次大三元，卻改變不了結局。

(中時 )