被封為「性感小野馬」的韓國女星泫雅今(22日)傳出因身體不適全面暫停演藝活動，所屬公司稍早發聲明，證實她不堪先前確診的「血管迷走神經性暈眩」病症，下周的回歸活動全數取消，將等泫雅身體好轉後再另行計畫。
28歲的泫雅2011年從4Minute單飛發行個人專輯《Bubble Pop!》，2018年她離開Cube娛樂，加入PSY創立的公司「P NATION」，並打臉前東家臉認戀小兩歲金曉鐘（E'Dawn）。去年泫雅在IG分享長期受憂鬱症與恐慌症之苦，2016年就診才承認這個事實，並透露為「血管迷走神經性暈眩」病症私下多次暈倒。
韓國媒體報導，泫雅公司今發聲明，宣布泫雅因健康問題暫緩演藝工作，「泫雅從發表新單曲開始，到今年發行自己的首張專輯，很長時間內比誰都積極準備活動」，但近日血管迷走神經性暈眩又發作，公司站在保護藝人立場，判斷泫雅需要更多充分治療和穩定身心的休息時間，故決定取消所有回歸活動。
泫雅公司也強調：「本公司將全力支持泫雅身體恢復穩定，以健康狀態再重啟活動」，對期待已久的粉絲致上歉意，網友回應：「這是會隨時暈倒的意思嗎？」、「天啊…感覺好嚴重…這是什麼病」、「我們會永遠等著你的，一定要健康啊」、「歐尼一定要健康」。
(中時新聞網)
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