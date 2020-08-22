台中一名江姓男子去年在路旁見女子小珍（化名）醉倒，假意搭訕後，帶到公廁性侵得逞，庭訊時竟然對法官說：「之前曾經這樣至少跟5個女生發生過性行為」，法官聽後大怒將他判刑4年2月徒刑。

據了解，江姓男子2019年2日8日凌晨許在台中市某酒吧門口守候，見小珍酒醉意識不清，被多名友人送上計程車，江男立刻開車尾隨在後，趁小珍下車跌坐在地時，立即上前攀談，隨後將她攙扶上車。由於小珍剛與男友分手，情緒低落陷，不但在酒吧把自己灌醉，打電話給前男友還遭對方封鎖，江男為了博取小珍信任，就將手機借她使用，並四處找尋汽車旅館休息，但都客滿。

凌晨6時許，小珍意識逐漸清醒，為擺脫江男，遂以想上廁所為由，要求江男將車停在附近公園，一下車就衝進公園，不料江男緊跟在後，將人拉進廁所內硬上得逞。

江男庭訊時辯稱2人發生性行為是你情我願，法官詢問：「過去有無在酒吧外搭訕女生，見面第一天發生性行為的經驗？」，江男則回：「我之前也曾經這樣跟幾個女生發生過性行為，最少有5個。」，顯然並非初犯，行為實不可取，遂依強制性交罪判他4年2月徒刑。

(中時新聞網)