資深藝人狄鶯和孫鵬獨生子孫安佐，去年遭網紅米砂指控為他墮胎，導致和女友阿乃感情產生嫌隙宣告分手，不過近日阿乃曬出2人同框合照，互動還頗為親密，讓外界好奇兩人是否已經悄悄復合。

阿乃日前在IG上曬出和孫安佐的合照，原來是前往戲院支持孫安佐參與演出的電影《粽邪2》，並寫道：「粽邪2超好看，拍攝質感100、驚嚇100，9/2上映唷，片尾有超大驚喜」，不忘幫電影進行宣傳，此外還不忘tag孫安佐大讚：「你很棒」，似乎相當滿意孫安佐在電影中的演出，而不少人看到兩人合照，推測應該已經復合，紛紛留言祝賀：「耶~~~好事將近」、「恭喜老爺賀喜夫人」。

其實早在今年5月20日時，孫安佐就在IG限時動態PO出和神似阿乃的正妹合照，兩人不僅戴著同色系鴨舌帽，更做出擁抱姿勢，下半身還貼在一起，甚至作勢要親吻的樣子，上頭還寫著「愛你愛你我愛你一生一世」的諧音「20205201314」，像是高調放閃兩人復合一事。

(中時新聞網)