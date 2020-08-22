醫學期刊《刺胳針》﹝Lancet﹞最新報導，曾在亞洲初期感染占3成的新冠肺炎突變病毒D382，從大陸武漢傳至台灣，也傳到新加坡。新加坡研究人員發現，此變種病毒因部分基因缺損而變弱，使得重症機率降低。

《刺胳針》指出，新加坡研究人員從今年1月到3月一組群聚感染病例發現「Sars-CoV-2」變種缺少382個核苷酸（nucleotide）、非結構性蛋白ORF8不能轉錄，和最初的新冠病毒複製能力一樣，但毒性明顯降低。

蘇一峰在臉書上解析，大陸武漢一開始爆發感染時，有專家注意到有另外一株變異種D382新型冠狀病毒，也在同時流行，台灣在一開始的感染者也發現這一變異種D382。

蘇一峰指出，這株變異的病毒株基因缺損了382個鹼基（D382），造成一個ORF8蛋白質做不出來，而這變異的D382病毒株在亞洲初期的感染者約佔三成。可是後來又消失不見了！

蘇一峰指出，最近刊登在刺胳針Lancet 的研究發現，D382病毒導致的重症患者明顯較少。而另一個來自新加坡的研究，感染D382病毒的患者演變成重症的風險，只有一般新冠病毒的0.07倍！

蘇一峰說，ORF8蛋白質缺損的新冠病毒，仍然可以複製與感染，只是引發的免疫風暴比較輕，也因此比較少的重症會產生！目前科學家也注意到這樣的現象，許多實驗室正在投入研發藥物來阻斷ORF8蛋白，是未來製藥的一大方向！

(中時新聞網)