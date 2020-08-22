台中有1名渣男新婚1年半後，立即與妻子簽下離婚協議書，但由於兩人共育有1女，渣男也承諾每個月將支付2萬元贍養費給前妻。半年後，渣男疑似無力繼續提供，直接向法院提出「確認婚姻關係存在」，以2人夫妻關係仍存在為理由，免去繼續供給贍養費，因此全案才判決離婚無效，也不需要繼續支付贍養費。

據了解，渣男新婚後與妻子育有1女，卻在短短1年半後離婚，由於女兒年幼，妻子向渣男提出必須每個月支付2萬元的贍養費，渣男在持續半年後疑似無力再繼續提供，直接向法院提出「確認婚姻關係存在」，把離婚協議書直接拿給自己父親與現任女友簽字，卻也沒有事前告知前妻是否有要離婚的意思。

渣男的父親與現任女友被傳喚到案時，兩人皆異口同聲表示，自己都曾被渣男在離婚前，被叫來簽上離婚協議書，但都不曉得見離婚協議書的確切要求內容。法官認為根據民法，離婚協議書上必須要有2人以上的簽字，並且簽的人都必須知道，兩人都需具有強烈離婚的意思，否則將是沒有任何的作用，因此全案判決離婚無效且不需要繼續支付贍養費。

(中時新聞網)