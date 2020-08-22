桃園市議員段樹文曾因案列為警方十大槍擊要犯，因遞補當上議員後。填上遞補空缺，擔任警政、衛生審查會召集人。他曾表達辭召集人意願，也不會刁難警察職權。只是警察幾乎都說「難免怪怪的。」

段樹文綽號「細鯽仔」，曾因殺人被警政署列為十大槍擊要犯，因案關了22年。後來在2008年創立天道盟正義會，不過逐漸洗白，積極投入公益，改變形象。在2018年市議員選舉中，投入桃園市八德區議員選舉，只是當時已落選頭之姿落馬。

但是同選區的市議員劉茂群因涉及賄選案被判當選無效，因此段樹文在6月24日遞補上任，也因為劉茂群是警政、衛生審查會召集人，他也順理成章遞補上召集人，不過他也打算辭掉召集人職務。

市議會目前為各局處工作報告，段雖然是新手議員，不過質詢模樣頭頭是道，也有同事很訝異段上手很快，加上又很謙虛。1名議員就說，難以想像過去他是「大哥」。

1名過去常「逮捕」段樹文的刑警說，段樹文近年來已經逐漸退出「江湖」，也鮮少聽聞與黑道有聯絡。他也回憶，過去和段「交手」時，段敢作敢當，是他的就會承認，算是好「配合」。

據了解，桃園市議會預算採取聯席審查，也就是全部議員一起審查，各審查會只負責審查議案，並不會出現他是警政、衛生審查會召集人就可以特別刁難警察的問題。

(中時 )