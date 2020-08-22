谷歌（Google）母公司Alphabet傳出有意加入一個財團，向北京字節跳動洽購旗下知名短視頻平台TikTok業務。

綜合外媒22日報導，消息人士指出，鑒於當前美國國內乃至全球的巨大監管壓力，Alphabet擬透過創投部門，參與併購TikTok的財團，並且只佔少量無投票權股份，也不是財團的積極參與者。

報導稱，目前Google已經擁有YouTube，而YouTube 也正在開發相應的競爭產品。

(工商 )