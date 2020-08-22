傳Alphabet擬加入財團 收購TikTok少量股權 14:242020/08/22 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌（Google）母公司Alphabet傳出有意加入一個財團，向北京字節跳動洽購旗下知名短視頻平台TikTok業務。 綜合外媒22日報導，消息人士指出，鑒於當前美國國內乃至全球的巨大監管壓力，Alphabet擬透過創投部門，參與併購TikTok的財團，並且只佔少量無投票權股份，也不是財團的積極參與者。 報導稱，目前Google已經擁有YouTube，而YouTube 也正在開發相應的競爭產品。 (工商 ) #全球 #巨大 #財團 #Alphabet #TikTok 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿里巴巴恐成美國封禁目標 股東紛將ADR轉成香港上市股票 21:412020/08/21 財經 中澳關係惡化 傳澳洲政府將否決蒙牛收購案 11:102020/08/20 財經 久裕以19元公開收購9％股權 裕國股東會增變數 04:102020/08/21 證券．權證 TikTok爭奪戰 傳 甲骨文也想買 04:102020/08/19 全球財經 司法戰開打 傳TikTok將控訴川普政府禁令違法 09:082020/08/22 國際 甲骨文跨界競購TikTok 圖的是什麼 21:132020/08/19 財經 美國封鎖大陸網路再出新招 提議修改APEC數據流通規則 16:412020/08/21 財經 偽出國不夠看 微軟新版《模擬飛行》帶你全球飛透透 15:442020/08/20 科技 華映財報不實 林郭文艷遭起訴 04:102020/08/22 財經要聞 瘋紙文創 一紙搞定便利與環保 04:102020/08/20 產業特刊 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 醫師戶頭多出神秘720億 他嚇到撥電話求救 - 即時 華為遭川普判死 專家：陸搞晶片要坐10年冷板凳 - 即時 台股半年報噴發股曝光 熱錢悄悄轉向了 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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