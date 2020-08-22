TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務總經理Vanessa Pappas於美東時間21日表示，無論美國政府對其業務的禁令會帶來甚麼後果，TikTok將繼續在美國經營其熱門音樂視頻應用。這是美國總統川普8月中旬簽署行政命令以來，Vanessa Pappas首次接受媒體訪問。

綜合外媒22日報導，川普8月14日簽署行政命令，根據美國海外投資委員會（CFIUS）的裁定，要求字節跳動在90天之內出售或剝離該公司在美國的TikTok業務。

對此，Vanessa Pappas表示，「我們已經明確表示，我們強烈反對CFIUS的結論，對我們看到的結果感到失望。我們仍然沒有看到任何證據來支持這些主張和斷言。」

針對先前微軟的收購談判以及甲骨文公司等的收購意向，帕帕斯不予置評。她強調，TikTok約有1,500名美國員工，目前公司沒有看到任何員工流失。Vanessa Pappas並以印度為例稱，儘管印度政府禁用TikTok，字節跳動仍在繼續向員工支付工資。

(工商 )