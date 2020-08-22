發了！台東縣蘭嶼鄉李姓男子，今年3月間在海邊垂魚時，發現1顆散發出異香的黑色石頭，好奇帶回與友人分享，懷疑是抹香鯨的糞石，也就是價值連城的「龍涎香」，市價可到600萬元。

這顆疑似「龍涎香」的黑色大石頭重約3.97公斤，經李男測試，會漂在水面上、焚燒會冒藍灰色煙、火針穿刺會冒香汁等特點，均符合龍涎香要件，已採樣交給友人協助鑑驗，結果尚未出爐；若依龍涎香每公斤150萬元，價值高達600萬元，基於家計考量，他打算售出。

李男是在今3月海邊垂釣，準備收竿回家時，突然有異香飄散，他循著香味尋覓，發現是從1顆黑色石頭散溢出，當時還以為是瀝青，好奇帶回與友人分享，懷疑可能是價值不斐的「龍涎香」，自已測試所顯現的特點，包括可漂浮在水面、焚燒會冒出藍煙、火針穿刺會冒香汁等均相同，友人為了幫他鑑定真偽採樣送驗，但至今未有下文。

據文獻記載，龍涎香為鯨魚的糞石，古稱阿末香、俺八兒香，在西方又稱灰琥珀，是一種外貌陰灰或黑色的固態臘狀可燃物質，從抹香鯨消化系統所產生。

龍涎香有其獨特的甘甜土質香味（類似異丙醇的氣味）現在它已經大部分為化學合成物取代，龍涎香歷史上主要用來當做香水的定香劑。

漢代漁民在海裡撈到一些成品龍香，乾燥後能發出持久的香氣，點燃時更是香味四溢，於是被當著寶物貢獻給皇帝，在宮庭里用作香料，或作為藥物，並叫做「龍涎香」。

而歐洲人把龍涎香叫做「琥珀香」，其中羅馬人叫做「撒克」，法國人叫做「黃色的香料」，英國人叫做「琥珀」。

龍涎香具有行氣活血、散結止痛、利水通淋、理氣化痰等功效；用於治療咳喘氣逆、心腹疼痛等症。

(中時 )