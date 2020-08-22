29歲男星卞慶華BL劇去年出演《HIStory-圈套》聲名大噪，20日他不雅影片遭外流，他昨出席記者會，稱該影片遭不肖人士詐騙，問及詐騙緣由，他不願詳談細節，僅說一切交由法務處理，他昨面對大陣仗媒體，顯得有點緊張。卞慶華今透過經紀公司發表聲明，承認當初與對方是透過交友軟體認識並才有後續的影片拍攝動作，確認被詐騙是在今年初，接到警方訊息告知，卞慶華有私密影片或照片在網路上兜售。

卞慶華聲明，「與此事件對象認識於我就讀大學時期，在交友軟體上認識的網友，在網路多次接觸後，才有後續拍攝影片、照片的互動，後來我察覺對方言語詭異，甚至有種言行不一的詐騙感覺，對於後續對方聯繫，我選擇以冷處理回應，互動期間以影片、拍照片傳遞對象都是同一人，我們從未見過面」。

歷經這件事情，卞慶華心情感到無比煎熬，後悔當時年少不懂事，坦言已超過兩晚無法閉眼休息，「發生這件事情，我的心情真的很不好受，尤其到了深夜的時候自己都非常忐忑不安和恐懼，也覺得非常受傷」，除了呼籲大家謹慎使用網路，也懇請別散播非法影片，「這對受害者來說是非常傷害的一件事」，未來也不再針對此事件回應。

(中時 )