85度C與二搞攜手聯名用詼諧的故事情節，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件，推出11款懷舊復古創意禮盒，以懷舊復古尪仔標插畫為題做包裝。（馮惠宜攝）

11款禮盒包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等等，濃厚的懷舊包裝風格吸睛，禮盒名稱一聽讓人會心一笑。（馮惠宜攝）

迎戰中秋送禮市場，85度C今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒，以懷舊復古尪仔標插畫為題做包裝，11款禮盒包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等等，不但濃厚的懷舊包裝風格吸睛，就連禮盒名稱一聽也讓人會心一笑。

85度C與二搞攜手聯名用詼諧的故事情節，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件，還特別製作有趣的影片線上行銷，並將其中段落變成月餅包裝及名稱，如如「阿母思撞」禮盒，外包裝圖繪穿著緊身旗袍的阿母，面對那個曾抱在手中的小娃兒，如今已長大在外地工作的兒子，思念有如行星撞地球般的強烈…；「素蘭阿姨」特別為奶素消費者開發的禮盒；另外「小雞星球禮盒」，也是今年首次現身，超萌外型的小雞日式和果子。

「我的一小口」禮盒，改編經典名句「這是我的一小步，卻是人類的一大步」，「阿菠蘿11號」禮盒，內容三款月餅全是今年首次研發，有堪稱蛋黃酥2.0的月球表面、超萌外型的小雞星球日式和果子、還有小行星85。

至於「一盒85上月球」禮盒，集結銷售人氣王白玉東坡酥、傳統極致代表的月球表面、細致口感的金玉酥、芋泥與奶黃交織的爆漿流沙等多款月餅組成CP值超高的禮盒，主打企業送禮商機。

(中時 )