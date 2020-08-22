學甲再爆非法掩埋爐渣案 黃偉哲：偵辦中不便多回應 12:182020/08/22 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南學甲再爆爐渣案，黃偉哲（右）今早受訪時表示，檢方偵辦中不便多回應。（劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南學甲新榮里2015年間有塊4公頃農地遭掩埋廢棄爐渣，業者遭罰後將土地恢復原貌，去年被檢舉旁側另塊3公頃農田也遭非法掩埋爐渣，關於此事，台南市長黃偉哲今早受訪時表示，檢方偵辦中，不便多回應。 台南地檢署今年2月間曾至學甲會勘並採樣，發現農田確遭掩埋爐渣，指示環保局採樣調查，送檢結果都未超過汙染標準。市府官員表示，此處農田與先前爐渣田為同一批爐石，並非重新掩埋。台南地檢署最近在環檢警連續會報，指示環保局要求掩埋的明祥馨企業必須把爐渣清理掉。 (中時 ) #爐渣 #農田 #台南 #學甲 #指示 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳建仁憂彰化篩檢失真 台大公衛教授：比當年B肝測試認真 應鼓勵 08:292020/08/22 政治 台南彩繪稻田 主視覺給你好看 04:102020/08/21 地方新聞 殺母砍斷頭顱居然無罪 黃創夏8字酸爆台灣司法 23:532020/08/21 政治 陳傑鳴：鬼月想要撿便宜？你只能含淚追價買更貴的房子 01:342020/08/22 房產達人 黃偉哲：台南採取租屋補貼及社宅減輕租屋族負擔 17:532020/08/21 區域情報-台南 Top2 女星昔真槍實彈「不戴套」拍三級片 多年後被爆變態內幕 04:102020/08/22 娛樂新聞 政大校長拜會原民會 籌畫開辦南島學分學程 16:482020/08/21 生活 簡舒培控操作 北市府嗆子虛烏有 04:102020/08/21 地方新聞 藍綠批炒完航空城 續炒綠捷 04:102020/08/21 地方新聞 觀念平台－杜絕貪腐 共創廉潔、誠信的社會 04:102020/08/21 專題周報 社會熱門新聞 索馬利蘭建交不用中華民國 蔡英文被告發外患罪 - 新聞 科大生自撞砂石車2死大逆轉 新證據曝光 司機曾下車查看 - 社會 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 碩士男撿屍嫩妹摩鐵客滿公廁硬上 法官聽他說「前5次都沒事」火了 - 社會 音樂老師會吹簫？偷吃田僑仔人夫 被兒拍下鹹濕照 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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