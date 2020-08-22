台南學甲新榮里2015年間有塊4公頃農地遭掩埋廢棄爐渣，業者遭罰後將土地恢復原貌，去年被檢舉旁側另塊3公頃農田也遭非法掩埋爐渣，關於此事，台南市長黃偉哲今早受訪時表示，檢方偵辦中，不便多回應。

台南地檢署今年2月間曾至學甲會勘並採樣，發現農田確遭掩埋爐渣，指示環保局採樣調查，送檢結果都未超過汙染標準。市府官員表示，此處農田與先前爐渣田為同一批爐石，並非重新掩埋。台南地檢署最近在環檢警連續會報，指示環保局要求掩埋的明祥馨企業必須把爐渣清理掉。

(中時 )