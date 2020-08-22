新竹市養雞協會22日上午在假日花市舉辦「國產土雞優惠促銷及免費品嘗活動」，現場1000隻便宜賣的土雞被民眾排隊搶購一空。（陳育賢攝）

新竹市養雞協會22日上午在假日花市舉辦「國產土雞優惠促銷及免費品嘗活動」，現場1000隻便宜賣的土雞被民眾排隊搶購一空。（陳育賢攝）

新竹市養雞協會22日上午在假日花市舉辦「國產土雞優惠促銷及免費品嘗活動」，現場1000隻便宜賣的土雞被民眾排隊搶購一空。養雞協會表示，23日及29日、30日還有3場次，主辦單位提供團購預訂，不但免排隊，還能享更大優惠。

新竹市養雞協會表示，明天以及29日、30日還有3場次活動，同樣是上午7點起，在新竹市假日花市農特產直銷中心開賣，每天提供1000隻土雞供民眾搶購，售完為止；生土雞賣完後，會場另有甘蔗雞免費品嘗活動。

由於過往特賣會均會吸引大批搶購民眾，今天上午也是在開賣前不到7點即有超過150人前來排隊，為避免排隊隊伍太長，除了現場購買外，養雞協會也接受預約團購（20隻以上），且買12隻送1隻，連絡電話：0933980328，蘇永勝。

養雞協會理事長蘇永勝表示，新冠狀病毒疫情影響台灣的經濟體系，無形加重每個家庭生活負擔，因此養雞協會特別趕在中元普渡前，爭取農委會、中央畜產會補助經費舉辦4場次優惠促銷。

淨重3.5台斤以上的每隻售價250元，淨重4台斤以上的每隻售價300元，價格幾乎是市場零售價的一半。

(中時 )