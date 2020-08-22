正值華府加強與台關係，引起不放棄以武力統一台灣的北京不滿，揚言勿干預台灣事務。而據美國新聞網站「Real Clear Investigations」17日指出，由五角大廈以及蘭德智庫等專業人士進行的兵棋推演指出，扮演美軍的藍軍在對抗企圖武力犯台的紅軍（解放軍），多年來推演的結果都是以失敗收場，且台灣難以撐過兩周。

蘭德的國防事務分析師奧赫曼內克（David Ochmanek）表示，數年以來，藍軍無法理解他們與大陸發生正面衝突為何會如此慘敗，已感到震驚多年。報導指出，許多軍事分析家認為美軍在西太平洋不受拘束的優勢已結束，特別在解放軍反介入／區域拒止（Anti-access／Area Denial, A2AD）之下，一旦台海爆發戰事，其將阻止美軍介入。

報導指出，擁有2百萬軍力的大陸希望藉其軍力將美軍排除在衝突之外，但美軍也有如防止陸破壞台灣民主、避免下一步準備併吞南海等強烈理由不讓武力統一發生。而參與兵推五角大廈與蘭德專家的想定是，若陸方認定美軍將干預統一戰爭，首先將以飛彈攻擊美軍在沖繩、關島基地以及布署在西太平洋的船艦，其中包括了該區內的空母艦戰鬥群以及空軍。

報導稱，軍事分析家預測美方將以愛國者飛彈予以反擊，但在解放軍數百枚飛彈密集攻擊下，仍能成功打擊美方目標；雖然美方在台灣附近的潛艦或許得以擊沉數艘包含搭載登岸軍力的兩棲登陸艦等解放軍軍艦，但此時仍會有約20至25艘均配有12枚魚雷、10枚左右的魚叉反艦飛彈的船艦在台海發動攻擊，美軍仍難以完全壓制解放軍的戰略。軍方分析師也同意在戰爭的首日至兩日內，將會有上千名美國人陣亡，並造成數十億美元損失。

美軍太平洋司令部前中國事務分析員、蘭德資深防務研究員希斯（Timothy Heath）表示，解放軍對美軍的損傷可能相當驚人，「反艦飛彈可擊沉多艘美軍航艦與戰艦，地對空飛彈可能摧毀我們的戰鬥機與轟炸機」。不過解放軍自身也有挑戰，即是在阻止美軍進入戰區的同時，發動一連串高風險行動，讓其成千上萬的部隊得以登陸台灣。

美國海軍戰爭學院中國與俄羅斯事務專家戈登斯坦（Lyle Goldstein）表示，他們正討論解放軍可能以兩種從空中攻擊的方式，也就是分別由傘兵部隊和直升機部隊形成垂直包圍；已過時的兩棲登陸雖非主力但仍是必要，而新趨勢是先空中帶入兵力、確保地面安全後，再引入更多軍力從海上登陸。他也表示，從目前解放軍對於空中進行攻擊的演習規模與密度來看，已讓他吃驚。

戈登斯坦表示，就個人觀點而言，解放軍已鎖定全島四方總計15至20個不同的登陸點，藉由兩棲蛙人部隊與空降部隊同時登陸；而當台灣軍方正防禦解放軍從地空發動的斬首行動之際，解放軍高層也會觀察這些部隊哪一處交戰區獲得戰果，再佔領部分灘頭和機場，隨後布署浮船塢，確保後勤物資與援軍登陸，而台灣可能只能撐一至兩周。

奧赫曼內克也表示，解放軍的戰略就是在美軍前來援助台灣之前，橫跨台灣海峽登陸台灣，「一旦成真，美軍將面臨硫磺島戰役」，若台灣遭解放軍佔領，必須用兩棲攻擊重奪的場面是美軍不願見到的。

戈登斯坦表示，但根據大多分析家表示，防衛台灣的關鍵將需要阻止解放軍運送大規模部隊的能力，也有部分分析家表示美軍可藉由航空母艦以及長程轟炸機發射遠射飛彈，特別是遠程反艦飛彈，可從900公里外攻擊共軍。

(中時新聞網)