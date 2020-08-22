大陸電動車新創企業小鵬汽車（Xpeng Motors）公佈美國首次公開招股(IPO)細節，集資額最多為11.1億美元。

路透22日報導，根據公告，小鵬汽車擬發售8,500萬份ADR，每份作價介乎11至13美元。以上限價計算，小鵬汽車的上市估值約為91.7億美元。

小鵬汽車指出，公司現有主要股東為阿里巴巴、Coatue與卡達投資局，分別表達認購價值2億美元、1億美元與5千萬美元股份的意願。小米則有意認購價值5千萬美元股份。完成招股後，阿里巴巴將擁有小鵬14.9％具投票權C股。

(工商 )