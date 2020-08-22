小鵬汽車擬美國IPO 集資最多11.1億美元 14:212020/08/22 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電動車新創企業小鵬汽車（Xpeng Motors）公佈美國首次公開招股(IPO)細節，集資額最多為11.1億美元。 路透22日報導，根據公告，小鵬汽車擬發售8,500萬份ADR，每份作價介乎11至13美元。以上限價計算，小鵬汽車的上市估值約為91.7億美元。 小鵬汽車指出，公司現有主要股東為阿里巴巴、Coatue與卡達投資局，分別表達認購價值2億美元、1億美元與5千萬美元股份的意願。小米則有意認購價值5千萬美元股份。完成招股後，阿里巴巴將擁有小鵬14.9％具投票權C股。 (工商 ) #小鵬汽車 #美國 #IP #認購 #千萬美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞早班車》美對台軍售百億美元 年度新高 07:012020/08/22 政治 半導體商第一家 美銀：輝達市值將破5,000億美元 04:102020/08/22 全球財經 美對台軍售百億美元 年度新高 04:102020/08/22 政治要聞 Burberry賣3,600元高級口罩 04:102020/08/22 全球財經 陸港觀盤－中資金融股業績將成市場焦點 04:102020/08/22 全球財經 2兆美元!蘋果市值創新高 04:102020/08/22 證券．權證 市值超越沃爾瑪！特斯拉股價 衝破2,000美元創新高 04:102020/08/22 財經要聞 螞蟻集團 A＋H最快10月上市 04:102020/08/22 全球財經 台灣權王－兆豐證券 權證門檻低 小資族投資利器 04:102020/08/22 產業特刊 許家豪專欄－疫外契機，新興債鋒芒再露 04:102020/08/22 財經要聞 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 醫師戶頭多出神秘720億 他嚇到撥電話求救 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 旺House》 土城5大商圈核心 金城路含金量超高 「新潤心城」店面上看9字頭 - 財經 華為遭川普判死 專家爆陸搞晶片殘酷內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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