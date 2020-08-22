美國川普政府近日下令禁止字節跳動旗下TikTok、騰訊旗下微信（WeChat）業務，但此舉反而導致美國業者的中國業務流失，21日晚間傳出，美國政府私下向包括蘋果公司在內的企業保證，可以繼續透過微信軟體，在中國從事業務活動。

受此消息激勵，騰訊21日在德國掛牌的預託證券大漲5.4％，在美預託證券（ADR）也一度急漲5.3％至69.95美元，創下1個月來最大盤中漲幅；收盤報69.55美元(約合539.03港元)，較當日香港收市價518港元高出4.1％。

綜合外電22日報導，美國總統川普8月初簽署行政命令，在45天後，限制美國企業及個人進行與微信相關的交易，引發中美市場震盪。騰訊高層隨後在第二季度業績發表會上多次強調，微信及WeChat屬於不同產品。

報導稱，華府官員近日頻繁接觸美國企業，評估一旦全面禁止微信所引發的潛在後果，結果發現這將讓科技、零售、遊戲、電信等企業的業務受到重創，尤其是蘋果，除了因為蘋果有20％的營收來自中國市場，還包括蘋果的主要生產基地位在中國境內。

報導援引消息人士說法稱，美國官員正考慮局部限制微信的可能性，容許蘋果與Alphabet旗下谷歌（Google）等美國企業，可以在其應用程式商店保留微信，供用戶下載。

兩名知情人士表示，在中國有業務的美國公司譬如星巴克（Starbucks），仍可以透過微信宣傳和處理與中國消費者的交易。知情人士稱，預計微信不會在美國完全消失，川普政府的目的是禁止在美國境內下載或更新微信應用。

報導並指出，一些遊說團體正在勸說美國政府縮小川普禁令的打擊範圍。組織成員包括沃爾瑪和通用汽車在內的美中貿易全國委員會主席Craig Allen說：「我們正在與所有願意聽我們講話的人交談。」Craig Allen表示，「微信在中國有點像是電能，你在任何地方都需要使用它。」

(工商 )