新竹市立動物園將於9月起的「特別開園日」中，推出預約制的「樂樂號」愛心專車，專門提供行動不便者遊園與導覽服務。（陳育賢攝）

新竹市立動物園去年12月重新開幕後，入園人數已超過129萬人次，園方為了替行動不便者打造專屬服務，將於9月起的第1及第3周的周一定為「特別開園日」，推出預約制的「樂樂號」愛心專車，專門提供行動不便者遊園與導覽服務。

市長林智堅表示，園區不只友善動物、也體貼有需求的民眾，特別將日製電動高爾夫球車重新烤漆，以園內明星動物河馬樂樂的外型打造，命名為「樂樂號」的專屬遊園列車將專門服務行動不便的朋友。

為避免影響其他民眾遊園、顧及大小朋友安全，未來將利用每月的單數周周一園區休園期間推出專屬服務，開放行動較為不便的朋友無償租借，讓他們能避開擁擠人潮，輕鬆自在地造訪，體驗動物園的無障礙友善環境。

園長楊礎遠表示，樂樂號將搭配動物園同仁隨行，不僅負責駕駛，也親自導覽園區環境及介紹動物，路線從近1號門的服務中心起，沿途行經猛獸區、可愛動物區、猴島區、河馬樂樂的家、大紅鶴、最後到有悠久歷史的2號大象門，最後沿原路回到服務中心。

租借辦法為9月起每月的第1周及第3周的星期一早上10點及下午2點，每梯次兩台專車、共8個名額，全程免費。遊園時間40分鐘至1小時，鄰近1號門的服務中心上下車，由園方司機擔任導覽人員，須於2周前預約，並評估自身狀況是否適合搭乘。洽詢電話03-5222194。

(中時 )