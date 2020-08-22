國民黨擬發動執政的14縣市辦理入境普篩，民進黨立委許智傑認為，入境普篩有1％偽陰性的問題，普篩後陰性即放出 疫情仍無法控制 如日本和香港，還是要遵照中央指揮中心隔離14天後出來才比較安全。至於國民黨近期猛攻中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，許智傑呼籲藍營尊重專業的整體判斷，不要刻意操弄。

針對藍營要發動14個執政縣市辦入境普篩，許智傑說，防疫還是要遵照中央指揮中心隔離14天政策比較安全，國民黨首長若想要做補強檢疫，應該在居家隔離期滿且縣市政府出錢或自費 這才是真正的補強，中央地方要一起合作才能做好防疫 不要擅自脫離中央防疫的常軌。

藍營近期頻頻「逆時中」猛攻陳時中，也讓陳時中網路負面聲量創新高，許智傑分析，主要是很多人對衛福部下令查彰化縣衛生局有誤會，以為陳時中是懲罰一線防疫人員，根據防疫指揮中心專家團隊判斷，隔離14天是最恰當的防疫方式，地方政府若要做補強防疫，應該隔離14天後才有意義，希望藍營根據理性專業的醫療團隊整體判斷，不要刻意操弄。

(中時 )