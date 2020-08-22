一對原是情侶的阿銘（化名）與小艾（化名），分手後小艾嫁為人妻，但2人舊情未了，發生婚外情，後來小艾被丈夫發現服用陰道感染藥物，還傳訊「瘀青了，被你虐待的證據」、「不要穿衣服(指保險套)」，追問後才知老婆出軌，氣得報警提告求償。法官審理後，判決阿銘賠償40萬元。

判決書指出，阿銘明知小艾已經結婚，竟在小艾生病時傳訊給小艾丈夫「我不知道怎麼開這個口，我不知道你會怎樣。我想拜託你，今晚讓我照顧她，讓我陪在她身邊，盡力照顧，讓她趕快復原」等，小艾的丈夫看後當場氣炸，警告小艾不許再跟阿銘來往。

據「三立」報導，小艾不理丈夫警告，仍與阿銘發生性關係，甚至互傳充滿性暗示對話「瘀青了…被你虐待的證據」、「在床上等你哈哈。」、「不能穿衣服喔。」

此外，2人2018年9月間一同到藥妝店購買潤滑液，準備回家大戰一場，沒想到小艾事後卻出現陰道感染，便立刻傳訊問林男「你幫我確認潤滑液有沒有期限？」阿銘則回覆「沒寫到期限」。小艾隔日到婦產科就診，返家後被丈夫發現在服用陰道感染藥物，經逼問小艾才坦承與阿銘還有發生性關係。

阿銘庭訊時否認與小艾發生性關係，但小艾卻打臉表示，2人一直有使用潤滑液的習慣，因為陰道感染才會傳訊問是不是潤滑液的問題。

(中時新聞網)