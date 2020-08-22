草根影響力文教基金會今(22)日邀請多名學者專家舉辦記者會，並發表國人對於陸生返台一事之民調結果。(杜宜諳攝)

草根影響力文教基金會今(22)日舉辦記者會並發表民調，指出我國支持陸生返台民眾僅43％，並且愈年輕的國人愈不支持陸生回台，但私立教育事業協會理事長唐彥博指出，如缺少陸生，我高教1年至少虧損新台幣8.8億元，這還不包含陸生在台就學所帶來的民生消費等經濟，呼籲政府速開放5000多名陸生返台。

草根影響力基金會在8月13日到18日之間，以電話訪問1076份有效樣本，整份調查信心水準為95％。

調查顯示，受訪者對於陸生返台議題的看法分歧，43％贊成陸生返台，但也有43％不贊成，而48％的民眾同意限制陸生是「政治考量」，高於不同意的38％。

問卷問及「限制外籍生及陸生來台就學，會影響台灣高等教育生存發展？」不同意為46％，32％同意；且經交叉分析後發現，年齡愈低的族群，愈不贊成開放陸生返台，更支持跟大陸對抗。相比之下，年齡較長的族群，則較支持陸生返台，並認為必須與大陸維持友善關係。

草根基金會民調召集人、空中大學管資系教授陳松柏表示，民調顯示台灣社會普遍存在「反中情節」，越年輕的民眾，越反對陸生來台，但學生權益不應政治化思考，在做好防疫管制前提下，應儘速開放外籍生和陸生來台，兩岸持續互不相讓下去，不利於彼此。

唐彥博表示，陸生無法返台，對我國高教產業損失嚴重，民眾雖對開放陸生回來有所疑慮，但近期確診新冠肺炎病例國際排序，大陸位居全球第32名，印尼排在23名，印尼反而比較嚴重，但民調顯示國人對大陸疫情控管不信任，認為資訊不透明。

對於陸生返台尚未明朗，台北教育大學前校長莊淇銘指出，相關政策都由行政院拍板，希望行政院別在閃躲，而教育部日前開放陸生一事急轉彎，我政府已淪為品德教育的最壞示範，這次經驗之後，相信不只陸生，還會有很多國家地區告知該國學生，台灣會欺騙境外生，到台灣念書恐怕無法畢業，在台灣讀大學沒有保障，如此將衝擊我國高等教育產業經營與口碑。

實踐大學前校長陳振貴說，現在所有境外生當中，看來只剩下陸生無法回台就學，再加上大陸教育部4月報復性宣布禁止今年度大陸學位生赴台，未來陸生歸零並非不可能，對於陸生政策，看來兩岸雙方都已高度政治化處理。

陳振貴也提到，無論兩岸政局如何發展，建議我方理應考量陸生學權，呼籲我政府盡快開放陸生回台，別粉碎大陸學子的台灣求學夢。

(旺報 )