鄭爽說到最後疑似低頭落淚。（圖／翻攝自秒拍）

29歲大陸女星鄭爽過去演出《微微一笑很傾城》、《一起來看流星雨》走紅，最近她跨足電商界做起直播，昨(21日)跟廠商合作帶貨首秀，沒想到直性子的她過程中不堪兩位助理主播叫賣，太過商業化，直說自己本來就不想請兩人幫忙，還嗆：「業績和我有什麼關係呢？」最後兩人都一臉尷尬被他嚇跑，鄭爽的EQ也受到熱議。

鄭爽過去曾和張翰、胡彥斌認戀，2年前轉和張恆交往，兩人還一起上節目《女兒們的戀愛》秀恩愛，但也常在鏡頭前公開吵架，去年底因男方經濟問題分手，兩人合開的公司也隨即收攤，二手平台上還出現了疑似是鄭爽低價出售男友衣物，且賣得相當便宜，似乎急著清空前男友的所有回憶。

鄭爽先前在微博預告21日將舉行拍賣直播，昨她以一襲紫色雪紡紗蓬蓬袖現身，過程中她不時呼籲粉絲要理性消費，身邊先後來了兩位男女主播卻都在鼓勵大家快買，鄭爽便開始不爽，直說：「如果是這樣的方式我就不接受了，是我不喜歡的方式，那可能你們有自己的認識，但我也有我自己的堅持，那我在我自己的直播間，我只是做我自己意業績，也不在乎節目播出去後有人會虧「演員直播翻車」，「這不是什麼大不了的事情，因為沒有人想說一定要專業怎麼樣，因為喜歡的事情就這樣。」

鄭爽又指，自己不在所有事情都是為了去娛樂生活而已。」接著沉默低頭了一陣子，畫面隨即被卡掉，網友回說：「如果一開始就不樂意可以不接啊，何必在直播室這麼做呢」、「其實把視頻看了還是很能理解的，我真的覺得很對」、「這好像是她的生日直播，她想給粉絲推薦好物，但是旁邊一直在推東西趕進度」、「想讓粉絲理智消費而已」。

被趕走的男主播為鄭爽說話。（圖／翻攝自DJ子勁微博）

而該位男主播稍早發文為鄭爽緩頰，先指：「因為了解，所以不會介意。生日快樂」，又回網友留言說：「再多說兩句，今天我是推掉了其他工作來友情客串主持的，只想感激小爽之前在《爆款》裡選我…導演今天給我的工作就是把控時間和節奏，我們分工不同、立場不同，感謝大家的理解，可能小爽給自己太大壓力了，大家給她一些消化空間吧。」

(中時新聞網)