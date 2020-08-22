前高雄市長韓國瑜在市長補選過後又隱去了身影，儘管外傳韓國瑜有意角逐國民黨主席，但本人對此卻從未回應；而今日又傳出韓國瑜明天將北上，參加台北市政府舉辦的「郝柏村追思會」，強碰未來國民黨主席的有力人選：江啟臣與朱立倫。

據ETtoday新聞雲報導，本次追思會的出席名單中，前總統馬英九、黨主席江啟臣、前主席朱立倫、吳敦義、吳伯雄都明列在上，而這次活動也將是韓國瑜在6月遭到罷免、闊別政壇後第一次來到台北，將有何舉動肯定會成為媒體焦點。

外界盛傳韓國瑜有意問鼎國民黨黨主席，但是不僅他本人至今尚未做出任何表態，黨內更是出現各種不同的聲音，挺韓派認為韓國瑜可以為國民黨帶來新氣象、新動力，更可以讓「韓流」內化，進而壯大國民黨。

但是「反韓派」則是認為，韓國瑜害得國民黨連續經歷三場大敗，更讓好不容易到手的高雄市再度拱手讓人，兩年前的「韓流特效藥」早已退燒，如今他還想這樣靠著「韓流」入主國民黨，根本沒有道理！

但最後韓國瑜是否將參與黨主席選舉，入主國民黨，還是得端看他個人的意見，在韓國瑜尚未表態的這段時間，恐怕這些問題都沒有辦法得到結論。

(中時新聞網)