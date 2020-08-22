中國人民銀行副行長范一飛22日在青島出席第六屆「中國財富論壇」講演時表示，大陸資管行業正步入規範發展，影子銀行風險明顯收斂，其規模已經較歷史最高位大幅下降16兆元人民幣。

新浪財經報導，范一飛指出，對於資管行業，人行將推進審慎監管和行為監管相結合的監管原則，提高監管效益。資管新規明確資管業務是持牌業務，但推行時仍有機構無牌從事業務。

他表示，以第三方財富管理公司為例，大陸現有逾5千家財富管理公司，主管業務是代銷金融產品，但其中存在相當規模的無牌銷售保險產品、設立資金池等問題。人行下一步要嚴格市場准入，財富管理公司從事相應業務必須申請牌照，並以保護投資者權益為出發點，加強投資者保護，完善資料披露要求。

范一飛認為，延長資管新規過渡期，是疫情下按實事求是原則做出的政策安排，不涉及資管監管標準的改變和調整，金融機構是資管業轉型升級的第一責任人，要主動完善整改計劃，儘早完成整改任務。

他還提到，要促進多層次資本市場建設，鼓勵資管業增加權益資產和另類資產配置，增強資金的長期配置；加快推進養老第三支柱建設，培育和發展長期資金，為大陸的直接融資體系發展提供源頭活水。

(工商 )