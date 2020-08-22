星宇航空推出的「比翼雙飛 七夕雙機」JX8025、JX8520，今日上午升空起飛，星宇更邀請到台北霞海城隍廟月老坐鎮候機室，有旅客特地選在機坪求婚，遇到董事長張國煒扮演機務人員驚喜現身送上祝福，讓旅客直呼值回票價。

星宇航空JX8025今日上午11時從桃園機場起飛、下午2時40分落地，JX8520緊接在4時30分起飛，帶旅客欣賞夕陽及夜景。七夕雙機將沿台灣西部向南往菲律賓方向飛行，讓情侶們度過特別的七夕高空約會。

星宇與KLOOK聯手請到台北霞海城隍廟月老蒞臨候機室，並以手繪版的霞海城隍廟背板及各項祈福物品佈置現場，盡全力讓旅客感覺就像置身城隍廟，並準備平安茶、許願小卡及城隍廟特製御守，旅客向月老祈福後，將心願寫在小卡並貼在祈福牆上，相信有月老的祝福，可以「脫單必勝，良緣必成」。

另有男旅客選在機坪向交往2年半的女友求婚，女友點頭接下花束後，星宇航空董事長張國煒穿著機務人員制服突然現身，眾旅客尖叫歡呼，求婚情侶也感到驚訝，立刻上前合影留念。

旅客謝小姐表示，上次的類出國體驗沒搶到票，這次麻煩許多朋友一起幫忙才搶到，她很讚賞星宇及KLOOK的創意，竟然請到月老本尊現身候機室，謝小姐出發前即認真寫下希望未來另一半擁有的條件，今向月老祈福賜給自己一段良緣。

交往快10年的顏小姐與林先生說，已經很久沒過情人節，今年看到星宇航空推出的類出國七夕體驗，燃起了過節的興致，以快手買到經濟艙情人雅座，搭配台北晶華酒店一泊二食，非常期待這次前所未有的空中約會，當然也向月老祈福，與另一半的感情甜蜜長久。

(中時 )