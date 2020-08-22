球王喬柯維奇(Novak Djokovic)似乎差點就要放棄美網了，但他最後還是到達美國紐約。「我差點就放棄，有很多不確定因素，現在也是一樣。我想打球，所以我來了，我個人不害怕處在充滿健康風險的環境。」喬柯維奇已經得過新冠肺炎並痊癒。

喬柯維奇選擇在紐約市外租屋居住，而沒像其他選手一樣住進隔離區的飯店。他告訴《紐約時報》說：「如果我害怕就不敢來了，當然我很謹慎，我必須和大家共同遵守規則。但結果還是無法預測，場內和場外都可能發生任何事。」

由於眾多好手都沒參賽，喬柯維奇被看好可以為自己再添1座單打大滿貫金盃，他表示：「這是我參賽的原因之一，但不是主要原因。身為頂尖球員，我有責任出賽，讓比賽持續進行是很重要的。」如果大牌選手都不來，恐怕比賽就沒人想看了。

喬柯維奇6月舉辦的表演賽造成疫情擴大，塞爾維亞與克羅埃西亞都有人因此染病，讓他被外界罵得很慘。喬柯維奇說：「你問我有沒有罪惡感，當然沒有，你怎能把全部的事都推給我一個人。」「我自認沒做錯事，但我為染病的人感到難過。」

(中時新聞網)