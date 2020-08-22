民進黨政府將防疫當反中操作，外交全力親美，兩岸關係走向惡劣已是必然，在此情況下，陸生返台遙遙無期，學權深受戕害，國民黨政策副執行長、前立委陳學聖接受本報專訪時表示，卡陸生回台已非教育與政策因素，乃出自於政治考量，學子是否能順利回台就學，如今全在小英總統的一念之間。

陳學聖指出，疫情爆發這半年多來，衛福部長陳時中只要被問及大陸疫情，皆以情況不明朗回應，「很明顯是跟著美國走」，美國總統大選在即，無論民主黨還是共和黨都打反中牌，可見仇中已成為美國共識，蔡政府在外交政策既然親美，跟著美國步調走，影響台灣內政與兩岸關係，連帶造成陸生、陸配與子女返台之路艱辛萬分。

陳學聖提到，外交親美不是不行，但沒有必要仇中，好比鄰近台灣的日本、韓國與菲律賓，同樣與美國關係友好，但面對大陸外交都有各自的國安、政治與經貿等主張，台灣卻是把人權帶入反中的意識型態裡，「沒必要把國家賠進去，也不會把政經戰略與教育綁在一起」，我方理應在中美之間找到中心點，平衡以對。

至於陸生返台困難重重，陳學聖則說，回顧陸生開放來台念書到現在，一開始深受關注，他在立委任內，曾為在陸台企舉辦就業媒合活動，替不少台灣企業主找到優秀的陸生員工，陸生也因為在台灣念書，熟稔兩岸社會，深獲在陸台企青睞。

但眼看當下，兩岸政局已出現變化，陳學聖坦言，陸生本身已以從光榮走向背負原罪，兩邊不是人，對大陸來說，學子到「台獨的地方」念書，回到家鄉不是光榮，在台灣也面臨政治對待不友善的困境，如今加上這次防疫阻擋回台，大批學子與家長感受到龐大政治壓力所帶來的恐懼，陸生未來到台灣念書的意願，很可能出現鬆動。

對於陸生來台恐斷的討論，近來不斷傳出，陳學聖指出，台灣高教深受少子化衝擊，特別是私立大學很需要陸生生源，如果學校少了陸生，財務受影響，最直接的衝擊就是老師失業。

至於新南向國家招生是否能補上陸生的空缺，大學教授多不以為然，陳學聖認為，南向國家學生如想到中文語系國家地區念書，以陸、港與新加坡等地為主，有能力的學生甚至直接到歐美國家深造，台灣已非就學優先選項，另再加上南向國家學生中、英語條件不一，我國也並非所有大學都有能力開辦英語課程。以此來說，陸生當是我國重要高教的境外生來源，如果中斷來台教學，不只影響到大學財務收入，最大損失當屬兩岸和平契機即將消失。

(旺報 )