各級學校分別帶來現代舞、民俗舞及熱舞等演出。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

今天活動以家庭闖關為主，包含很多有趣的祖孫互動遊戲，氣氛相當熱鬧溫馨，歡笑聲不斷。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局與台中市家庭教育中心，22日在東峰國中舉辦「台中市2020祖父母節慶祝活動－大手拉小手 伴我共成長」，並邀請副市長黃國榮參加與市民同樂。黃國榮表示，家庭教育中心今年許多活動都圍繞著「伴」這個字，誠如這次慶祝活動的主題「大手拉小手 伴我共成長」。

黃國榮說，而「伴」的定義是什麼呢？是「同在一起而能互助的人」，家人就是伴，家庭成員之間的情感支持，共同學習成長，為了打造溫馨美好的家庭生活而努力，相信今年安排的互動遊戲、老化體驗還有各種活動，可以讓大家感受到家的關懷與溫暖，瞭解彼此的重要性；市府未來也會持續、積極地推展各項家庭教育活動，促進臺中市家庭的幸福感與快樂感。

今天活動由豐原幼兒園演奏太鼓拉開序幕，活潑可愛的幼童們相當吸睛，且個個臺風穩健、自信大方，讓整個會場充滿活力。本次活動以家庭闖關為主，包含很多有趣的祖孫互動遊戲，例如說出家庭教育通關密語後，祖孫熱情擁抱3秒鐘，孫子女大聲說出「我愛你」，再親吻爺爺奶奶臉頰，或是搥背15下等，以及童玩體驗、老化體驗、設攤宣導等，氣氛相當熱鬧溫馨，歡笑聲不斷。

現場同步安排有獎徵答、視障按摩及長輩健檢服務，並邀集臺中市諸多學校共襄盛舉，東區成功國小國術表演、大里國小吹奏口琴，安和、中山及爽文等3所國中則分別帶來現代舞、民俗舞及熱舞，主辦單位亦邀請街頭藝人表演魔術，最後由鐘老師舞蹈班的樂齡長者為舞臺節目畫下完美的句點，讓參加的民眾們大飽眼福，不同年齡層的演出，也象徵著三代共融的美好願景，整場活動好看、好玩，又可促進祖孫互動，提升家庭情感凝聚力！

中市教育局長楊振昇表示，民眾過完其中六個關卡後，於指定臉書粉絲專頁按讚打卡即算過關，可領取洗手乳及樹苗，並參加摸彩活動，希望藉此提醒大家勤洗手，保護全家健康，並鼓勵家人一起種下家庭樹，共創美好回憶。

(中時 )