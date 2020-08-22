小嶺頂愛啟兒關懷協會、湳底社區發展協會都是彰化縣內的在地公益團體。愛啟兒協會過去販售織襪商品時，曾聘僱專業美術老師協助心智障礙者畫作轉印其上，湳底社區協會2015年開辦「湳得食堂」，提供百餘名社區長輩午餐。他們獲選今年頂新和德文教基金會「食公益捐助計畫」贊助，愛啟兒協會將研發果凍，並用障礙孩子們的畫作包裝販售，湳底社區協會將持續推動送餐。
食公益捐助計畫由頂新和德文教基金會魏應充創辦人推動，徵求與飲食相關的相關服務方案，今年邁入第6屆，共有12個團隊入選。
愛啟兒協會位於彰化員林市，在2011年由心智障礙者家長及關心他們終身規劃議題的學者專家組成，他們承租員林的中東社區活動中心，成立日間小型作業所，規劃代工、包裝作業、清潔訓練、手工藝、生態農園藝等項目，依服務對象能力分配工作與生產動線，每周至少20小時。
另外，協會安排文康活動，例如經非洲鼓課程訓練後，成立「愛啟兒樂團」並考取街頭藝人執照，可從事商業演出。協會還擷取學員在藝術課程的創作，用於自有品牌織襪商品的圖騰及包裝設計，常務理事賴幸宜指出，希望外界能了解這些孩子們的能力，如果有其他適合工作，可以介紹給他們或其他身心障礙團體。
頂新和德文教基金會日前參訪愛啟兒協會，志工群與協會孩子一起包裝織襪產品；志工詹大為說，孩子教他怎麼包裝，還說他做得很棒，他很高興能給孩子們一些幫助，讓他們的生命變得有意義。另一位志工盧小姐說，看到孩子們能發揮自己的長處，很不錯。
愛啟兒協會表示，考量食品相對容易銷售，社會大眾也比較願意購買支持，未來將與專業食品廠合作，選定果凍作為自創商品，並以心智障礙者畫作包裝，提供他們穩定且永續的工作機會。協會提到，頂新集團有累積多年的食品營運銷售能力，他們也希望能學習增進多元商品開發能力，利用善款架設銷售網站。
湳底社區在彰化縣社頭鄉，是典型農業村落，社區內青壯年人口外流嚴重，長輩常常獨自白天在家，不注重飲食導致營養不均。社區協會2015年開辦「湳得食堂」，提供長輩午餐，目前每天供餐服務110人，到社區共餐的長者約20位。
為使社區福利永續經營，湳底社區協會還自行研發豆腐乳及脆瓜、菜脯等醃漬產品，豆腐乳在2017年榮獲水土保持局「農村好物」，引來媒體、部落客採訪。頂新和德文教基金會日前過去參訪，與社區長輩玩團康活動，並協助包裝「湳得豆腐乳」。社區協會總幹事劉景琨指出，他們長年關懷長者飲食，從6、7年前研究開發豆腐乳到現在，總算獲得外界肯定。
頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，今年食公益計畫向全國社福、非營利組織團體徵求和「食」領域有關的社會服務，鎖定自立、共好2個核心徵件主軸；這代表魏應充創辦人期望「善愛為寶、台灣共好」，支持公益團體在幫助他人的同時能夠自立，進而共好，這是計畫最核心的價值。蕭巧怡表示，針對共好的計畫將舉辦第2階段徵選，由專業評選委員評選出1組，藉由自立共好平台串接各界專業，提供輔導資源，並陪伴他們發展規劃，期望成為公益團體的最佳後盾。
【關於「食公益」計畫】
頂新和德文教基金會自1997年設立，迄今超過20年，長期投入各項慈善公益服務，其中食公益計畫主要是希望聚焦集團關鍵能力，以飲食為經、公益為緯，透過慈善公益捐助辦法，以定期捐贈及實質的支持能量，協助公益團體及其扶助對象推動專案，期望藉此逐漸降低其對外部資源依賴，朝自立共好之路邁進。
https://hedefoundation.org.tw/5279-2/
【小嶺頂愛啟兒關懷協會簡介】
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會，是由心智障礙者家長及關切心智障礙者終身規劃議題的學者專家，於民國100年3月設立。協會承租彰化縣員林市中東社區活動中心，成立日間小型作業所，運作至今將屆滿6年，104年還開辦家庭托顧業務，從照顧養護到職業訓練提供更多元服務。
http://www.simply-icr.org.tw/ap/index.aspx
【湳底社區發展協會簡介】
彰化縣社頭鄉的湳底社區為典型農村，社區內的青壯年人口外流嚴重，長輩獨自在家，因餐飲缺乏照料導致營養不均。社區於104年開辦「湳得食堂」提供長輩午餐，每日上、下午也都安排預防失智桌遊、肌耐力訓練等健康促進課程，協助長輩維持健康身心。
此外，社區也有服務長輩的「社福志工隊」、維護環境的「環保志工隊」、宣導家庭暴力防治維護家庭安全和諧的「守護志工隊」，以及分別服務兒少與身障者的「兒少志工隊」及「復康志工隊」。
https://www.stopdv.tw/forum_article.php?i=121
(中時新聞網)
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