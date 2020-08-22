包含陸生在內，教育部在本次疫情當中，對於所有境外生控管回台過程，引起不少批評，境外生權益小組更痛批教育部罔顧學權，已失職失能。前立委陳學聖提到，潘文忠作為教育部大家長，對此沒有清楚作為，在於民進黨政府要的是「聽話的部長」，所有政策都是總統說了算，「所以沒主張，他是很好的國教署長」。

陳學聖提到，蔡政府在2016年上任時，當時由前科技部長陳良基擔任教育部次長，部長則是潘文忠，他當時便預言，接下來的教育部即將進入「大次長、小部長」時代，在於民進黨政府要的是一名「聽話的部長」。

陳學聖特別提到喧騰一時的台大校長遴選案，潘文忠因此事而下台，後來則因行政院長蘇貞昌組閣，又被重新邀請回鍋擔任教育部長，陳學聖認為，此舉很明顯看得出蔡政府對教育部主管的用人邏輯。

他提到，潘文忠出身國教體系，不熟悉高教體系運作，然高教在教育系統位居重中之重的地位，潘的專業不足以肩負，因此成為致命傷，陳學聖因此形容潘文忠是「很好的國教署長」。

至於本次陸生返台相關問題，潘文忠對外回答始終將責任歸咎「兩岸主管機關」（即陸委會）、疫情中心，陳學聖則說：「兩岸政策就是總統說了算，所以教育部長沒主張。」

(旺報 )