前總統馬英九今上午出席馬英九基金會主辦的「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」致詞時，批評蔡英文總統不承認「九二共識」，還「聯美抗陸」，把國家推到戰爭的邊緣。對此，行政院發言人丁怡銘表示，馬英九身為前國家元首，竟不斷和大陸政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，實在令人感到納悶。

前總統馬英九今於「國家不安全研討會」上演講提到，蔡總統不接受「九二共識」，向美國傾斜、聯美抗陸，使台灣捲入大國鬥爭，他要提醒蔡總統，我國防部智庫的報告已指出，共軍攻台戰略是「首戰即決戰」，但蔡總統卻以先承受第一擊在盼各國救援的思維，置台灣人民身命財產於何地。

對此，丁怡銘說，大陸國家主席習近平已表明，九二共識就是一國兩制，這樣言論不但悖離台灣主流民意，連國民黨內部都出現檢討聲浪，馬英九身為前國家元首與前政府重要國安官員，為推銷自己想像中的九二「共識」，竟不斷和大陸政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，實在令人感到納悶。

丁怡銘強調，蔡政府執政後，持續提升軍備、精實戰力，也和周邊國家改善關係，合作維護區域和平穩定，為的就是保衛國家安全、維護台灣人民的自由民主。

(中時 )