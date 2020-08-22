馬英九基金會今舉辦「國家不安全研討會」，前國民黨主席吳敦義也親自出席，對於前總統馬英九是否參選黨主席議題，吳敦義直言，馬英九年華正盛、經驗豐富，期望馬英九能為黨和國家繼續服務。

高雄市長補選，國民黨慘敗，重挫黨主席江啟臣聲望，也牽動明年黨主席的布局。而馬英九近來在兩岸及小明回台等議題上，砲火屢屢對準總統蔡英文而來，遭外界認為是為黨主席選舉鋪路。

無獨有偶，馬辦今天舉行的兩岸議題座談會上，馬英九上台致詞時，也再度將矛頭對準蔡英文。馬提醒，蔡身為三軍統帥，國防部智庫國防安全研究院2018年發表的「中共政軍發展評估報告」指出，共軍攻台戰略是「首戰即決戰」，讓美軍未到就戰事底定，兵凶戰危，國家領導人不畏戰也不應求戰，蔡政府這種先承受第一擊在盼各國救援的思維，置台灣人民生命財產於何地。

吳敦義也受邀出席研討會，接受媒體採訪，他表示能理解和感佩馬英九的國家觀點。至於如何看待馬英九是否參選國民黨主席一事？據《自由時報》報導，吳敦義稱，他無法評斷，但「馬英九年華正盛、經驗豐富」，馬參不參選，擔任任何角色都不會違背初心，定會對黨和國家有所貢獻。

(中時新聞網)