黃明志入圍本屆金曲歌王，他近來推出最新創作歌曲〈不要去Club〉向搖頭音樂始祖羅百吉致敬。他說：「2000年代的搖頭歌，台灣稱爲「廣HIGH」歌，搖頭歌早期主要流行於美國和韓國，後來香港出現了很多翻唱，於是就有了「廣High」這個詞語。羅百吉是我心中台灣的搖頭歌教父。這首歌曲爲他量身定做，融入了早期的電音文化，把大家當時候的回憶慢慢帶出來，像是舞步，戴手套跳一些怪怪的舞，希望能帶出復古潮流。」

他對於電音文化很有研究，新歌〈不要去Club〉想要提醒女生不要一個人去club，因為很危險。也勸男生要小心，因為裡面烏漆麻黑的你根本就不知道那個女生真實長什麼樣子。特別製作了片尾彩蛋，就是燈光全亮的時候，夜店的辣妹和想像中非常不一樣，有去過夜店的應該都會看了會心一笑。這首歌嚴格來說是「勸世歌」，正義魔人、道德魔人想要批評的時候，想要提醒他們，這是黃明志創作的風格之一，有人會喜歡也有人不喜歡這其實很正常，黃明志很理性的看待這件事。

黃明志說：「現在出現在夜店都是因為工作或演出，對於現代人去club或者夜店的地方有點龍蛇混雜，但至少有機會與人接觸，學習應對互動，如何與人相處，參與社交。這一點比一天到晚躲在家裡玩手機強多了。難道老的時候，要跟他孫子說他年輕的回憶都在手機裡面嗎？如果一天到晚只會玩手游，所有的生活和互動都在手機裡面，這種現象反而更令人擔心，科技冷漠造成了人與人距離越來越遠，拉遠了關係這是很令人深思的問題。」

黃明志推出新歌〈不要去Club〉。（亞洲通文創提供）

黃明志推出新歌〈不要去Club〉。（亞洲通文創提供）

黃明志推出新歌〈不要去Club〉致敬羅百吉。（亞洲通文創提供）

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