前總統馬英九今於「國家不安全研討會」上演講，怨懟蔡政府種種使台灣不安全的政策，他說，蔡總統不接受「九二共識」，向美國傾斜、聯美抗陸，使台灣捲入大國鬥爭，蔡總統自以為是棋手恐淪為棄子，他要提醒蔡總統，我國防部智庫的報告已指出，共軍攻台戰略是「首戰即決戰」，但蔡總統卻以先承受第一擊在盼各國救援的思維，置台灣人民身命財產於何地。

全文如下：

「抗中保臺」是蔡英文總統今年成功連任的文宣主軸，但臺灣安全了嗎？總部設在比利時的「國際危機組織」（International Crisis Group,ICG），今年6月的《危機觀察》（CrisisWatch）報告將臺灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，與朝鮮半島、中印邊境、葉門等15個地區並列；7月的報告也指兩岸局勢依舊緊張。原因就是中共與美國軍機、軍艦頻頻出沒臺海。過去17年來，臺灣海峽8次被ICG列入情勢惡化區，4次在陳水扁總統任內，4次在蔡英文總統任內，我任內完全沒有。

我執政期間臺海平靜 2015年中共要在臺灣海峽新增M503航線，因我方反對，陸方即為此延後啟用時間及調整航線。為何今昔有如此大的差異?蔡總統不接受「九二共識」，廢棄兩岸政治互信與共同政治基礎，對外關係向美傾斜，「聯美抗陸」使得臺灣捲入大國鬥爭，這些正是讓臺灣瀕臨險境的禍因。

近年美國與中共衝突不斷，從貿易戰、科技戰、升高到外交戰。今年7月13日，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)呼籲各國反對中共的南海九段線主張，認為2016年南海仲裁判斷有拘束力，23日更在加州發表被視為「新冷戰宣言」的重要演說，號召全球民主國家對抗中共的「新暴政」。7月21日美國關閉大陸駐休士頓總領事館，24日大陸報復，關閉美國駐成都總領事館，對抗持續升高。臺灣處於世界兩大軍事、經濟強權對撞的最前線，「保持距離」才是趨吉避凶之道，但民進黨政府卻反其道而行，自願陷入兩強爭鬥之中。對於「新冷戰宣言」，我國外交部表示將與美方攜手合作，捍衛民主制度與國際秩序；對美方支持南海仲裁判斷，外交部竟然表示歡迎，完全不顧此舉重傷我國太平島的國際法地位。

外界擔心，臺灣一面倒向美國，將淪為大國博弈的棋子。蔡總統卻說，以臺灣的經濟及國防實力，「我們自己也是棋手，就順勢操作」。專家們一再警告，不僅川普總統可能打出超越中共底線的「臺灣牌」，導致擦槍走火；北京也可能在臺海引發事端，逼迫華府讓步。蔡總統聯美抗陸，自以為是棋手，恐怕未來會變成「棄子」，讓臺灣成為兩強鬥爭下的犧牲品。

蔡總統曾對BBC記者說，我們做好軍事防衛，讓中共侵臺「將付出很大代價」。她還曾向CNN記者表示，期待臺灣「承受第一波攻擊後」，世界各國能站出來給大陸強烈壓力。我們要提醒身為三軍統帥的蔡總統，國防部所屬的智庫「國防安全研究院」在2018年提出的「中共政軍發展評估報告」即指出，共軍攻臺的戰略是「首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定」。換言之，中共打算在第一波攻擊後就拿下臺灣，形成終戰之勢。兵凶戰危，身為國家領導人，更應避免戰禍，雖不畏戰但不應求戰，這種「先承受第一擊再盼各國來救援」的思維，置臺灣人民生命財產安全於何地？

各位，國家安全需要自立自強，不能一廂情願。美方近年來通過的《國防授權法》(NDAA)、《臺灣旅行法》(Taiwan Travel Act)、《臺灣友邦國際保護及加強倡議法》(簡稱《臺北法》（Taipei Act)或《臺灣防衛法》，對我國都很友善，卻不能視為美國護臺的保證。

事實上，這些法案通過以來，被外界解讀大多是「口惠而實不至」。例如2016年就提出的《臺灣旅行法》，允許臺美高層互訪，但遲至今年8月，才有衛生部長來訪，來訪原因雖說是新冠肺炎防治，但對我方最關心的疫苗，卻未承諾提供。過去沒有「臺灣旅行法」時，也一樣有美國閣員來臺訪問，難怪不少人認為衛生部長此行意在刺激中共，為川普總統拉票，防疫只是順帶。中共的反應，則是在臺灣南北外海舉行軍事演習，對美還以顏色。

另外，雖然《國防授權法》明確建議川普政府，邀請臺灣參加2020環太平洋軍演（RIMPAC），國防部也爭取以觀察員身分參與，但結果卻是被排除在外。

又如《臺北法》主張：懲罰與我國斷交的國家、鼓勵他國與我國建交，支持我國參與國際組織，以及增強臺美雙邊經貿關係。但蔡總統上任迄今，我們已喪失七個邦交國，幾乎是總數的三分之一；美國支持東非索馬利蘭與我國互設代表處，自己卻不承認索馬利蘭。我執政期間受邀出席的世界衛生大會與國際民航組織年會，如今也不得其門而入；美國雖鼓吹各國支持我國參與世衛大會，但國務院卻不願連署支持我國入會的提案。已停開3年的《臺美貿易暨投資架構協定》（TIFA）會議，不但沒有進展，美國貿易代表署近期還公開反對TIFA復談。種種相互矛盾的訊息，讓人疑惑難解。

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）最近在回憶錄中透露，在美國總統川普眼中，中共是「辦公桌」，臺灣只是「筆尖」；繼庫德族之後，川普下一個拋棄的對象，會不會是臺灣？

在「抗中保臺」思維下，民進黨政府誓言降低對大陸的經濟依賴，砸重金推動「新南向政策」。但結果如何呢？臺灣對大陸的出口依賴程度卻不降反升。據財政部統計，今年上半年臺灣對大陸(含香港)的出口比重高達42.3%，創10年同期新高。「新南向」不進反退，上半年對東南亞的出口比重僅佔15.8%，創10年同期最低。雖然政府以補貼利率方式吸引大陸臺商回臺投資，但上半年臺灣對大陸投資金額增幅卻高達52.5%。蔡政府對大陸與東南亞的經貿政策，顯然並不成功。

今年是「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）簽訂10週年。當年蔡英文主席強烈反對，認為ECFA是「走向中國」、「包著糖衣的毒藥」、「喪權辱國的不對稱條約」，會害死臺灣經濟，揚言執政後要廢止ECFA。但民進黨執政後，臺灣對大陸的經貿依賴程度反而與日俱增，蔡政府無法否認10年來ECFA為臺灣節省了2千億臺幣的關稅，並增加臺灣中小企業大量出口大陸的機會，只好承認ECFA對臺灣有益，請求大陸不要片面終止。民進黨在野時杯葛ECFA，說要走向世界，執政後卻一事無成，既無法與任何主要貿易國家簽訂自由貿易協定（FTA），面對全球區域經濟整合加速，包括成員11國，占我國貿易比重25%的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已在2018年底生效；成員16國，占我國貿易比重59%的「全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）確定將於今年簽署，蔡政府也是一籌莫展，提不出參與對策。臺灣的經濟安全，就在民進黨充滿意識形態的經濟戰略下，日趨惡化。

各位，蔡總統常說目前是臺美關係最好的時刻，但目前也可能是數十年來臺灣最「不安全」的時刻，蔡總統「聯美抗陸」，把兩岸從僵局變成危局。要讓臺灣「轉危為安」，就要調整對外政策。我過去採取的對外政策大戰略是「和陸、友日、親美」三個主軸，同時維持兩岸「不統、不獨、不武」與「一個中國、各自表述」的現狀，力求「機會極大化、威脅極小化」。我認為面對當前亂局，臺灣仍應維持這個大戰略，避免選邊，但因應局勢變化，可微調為「親美、和陸、友日」。重點就是兼顧兩岸關係與國際關係，不要選邊站，才能趨吉避凶，符合臺灣最大利益。

在維護國家安全方面，我任內曾提出「以兩岸和解實現臺海和平、以活路外交拓展國際空間、以國防武力嚇阻外來威脅」的「三道防線」。第一道防線就是促進兩岸的和解與合作，以降低發生戰爭的可能性，這也正是《孫子兵法》「上兵伐謀」的理念。我們加強對美關係，不是要與中共對抗；我們對美軍購，也不是為了升高兩岸軍備競賽，而是讓我們更有信心穩健地發展兩岸關係。我們當然不求戰、不畏戰，但除備戰之外，更要積極避戰。我們反對中共不放棄武力攻臺及對臺軍演，但同樣無法接受我們的總統，選擇錯誤的國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣。避免戰爭、維護和平是任何國家元首不可推卸的責任，為什麼蔡總統寧可承受戰爭風險，也不願接受能促進和平、可以避戰的「九二共識」？有什麼必要讓臺灣遭受「第一擊」的戰禍？兵凶戰危，一旦開戰，生靈塗炭，國家元首豈可不慎？

蔡總統在今年520任就職演說中提到，維持臺海和平穩定現狀的一貫立場是「遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務」，四年前蔡總統就職時也說過一樣的話。但四年來蔡總統完全否定合乎《憲法》與《兩岸人民關係條例》的「九二共識」，還把它惡意扭曲為「一國兩制」。她既沒有遵循《中華民國憲法》，也無視《兩岸關係條例》，光說不做，如何維持臺海和平穩定？早在四年多前，我就不斷提醒即將上任的蔡總統，要維持現狀就必須承認「九二共識」，因為「九二共識」已成為臺海現狀的一部分。蔡總統不必害怕「一中原則」，根據《中華民國憲法》，一中就是中華民國，中華民國存在的事實不容否認；對我方而言，「九二共識」既捍衛中華民國，亦排除「一國兩制」。回到「九二共識」的正途，才是解決臺灣當前危機的根本之道。我們正面臨國家不安全的危機，但只要掌握正確的方向與方法，就能夠化危機為轉機。接下來與會的學者專家們將提出精闢見解與避險良方，讓我們一起努力，找回臺灣的安全。

(旺報 )