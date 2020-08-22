2020一見雙雕藝術季「情人節我罩你」特別活動，8月22日情人節前夕於「七股遊客中心-心鎖橋」舉辦，現場邀請多對情侶、夫妻戴起口罩，互相擁吻99秒，希望每一位有情人都能愛戀增溫、長長久久，情人節活動豐富將持續進行到8月30日。

現場有結婚超過55年，已高齡90歲的閻老先生與相差13歲另一半莊女士，也有在台鹽公司上班的員工。在七股鹽山因工作結識的尤先生與劉小姐，因日久生情進而交往、結婚，為了紀錄兩人交往的點點滴滴，還特別選定在鹽山拍攝倆人的婚紗照。

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台鹽公司合辦的「2020一見雙雕藝術季」，今年主打全國最大主雕「星心相愛」，用聚鹽成塔、團結粒量，讓愛凝聚等創作概念，以愛神阿芙蘿黛蒂、丘比特、十二星座表現出每個人內心深處對於愛的獨特感受。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，今年正好是2020年，諧音是愛你愛你，在這充滿愛戀的一年裡，2020一見雙雕藝術季的主雕充分用「愛」為主題，並巧妙結合愛情、愛健康、愛環境等意境，以聚鹽成塔、團結粒量的概念，藉以愛度過難關，支撐彼此。

為搭配情人節活動，七股鹽山特別加碼好康大放送，即日起至8月30日入園至限定區域放閃打卡，即送台鹽面膜1片，每日限量100片。8月24日至8月30日，每日前100名憑入園清潔費發票即贈鹹冰棒1枝，情人節加碼打卡再送磁鐵一個。

除了鹽雕展館外，園區還有「超大情話打卡牆」、「非你莫屬愛情椅」，讓遊客邊賞鹽雕邊拍美照。

(中時 )