彰化縣篩檢出無症狀新冠確診者，遭中央下令政風調查引發爭議，國民黨前副祕書長張雅屏建議，國民黨所執政14縣市聯合起來，依《傳染病防治法》實施入境普篩，共同守住台灣的防疫線，媒體22日詢問新北市長侯友宜，新北是否對入境者做全面性的普篩？侯回應，「目前新北市跟中央一定是並肩作戰」。

侯友宜表示，目前新北市跟中央一定是並肩作戰，在入境者普篩這部分他在今年３月份就不斷地強調阻絕於境外，這個是很重要的一個關卡，他也在行政院反應過並向行政院建議，行政院也有聽到，從彰化個案可以發現這個問題是很重要的，相信中央都聽到了，所以他希望中央重視地方的聲音，大家一起來面對疫情，滾動式的修正調整步伐。

目前針對國民黨喊出執政縣市聯合普篩，台北市長柯文哲今出席民眾黨港湖服務處成立大會受訪回應，因為彰化做了篩檢，等資料公布，然後由專業人士檢視檢驗的結果，再思考下一步。苗栗縣長徐耀昌則回應「我們沒有資源」，他強調，普篩難度高、茲事體大，他說苗栗縣防疫尊重中央指揮，按照規定落實政策，並呼籲民眾注重個人衛生養成。

(中時 )