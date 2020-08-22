109年第3次航海人員測驗8月22日、23日兩日於臺北華夏科技大學及高雄正修科技大學兩試區辦理，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考220人，到考人數204人，到考率92.73%。 只要持續努力，沒有不可能的事情!原高職畢業的劉士綸，曾在高雄加工出口區的光電產業從事技術人員工作，有感產業景氣波動影響，工作並不穩定；身旁正好有朋友參加乙級船員訓練班，讓他興起轉職當船員的念頭。

在乙訓班輪機科結訓後不久即上船工作，劉士綸回憶起擔任乙級船員的日子，從103年到現在，陸續在船上服務將近2年，英文不好的他，用翻譯APP作為學習工具，自己也不畏怯開口與外國船員練習對話，一步步累積自己的英文能量。期間完成結婚人生大事，妻子嫁給劉士綸前，也充分了解船員工作的特殊形態，聚少離多，全力支持他上船工作，更鼓勵劉士綸持續進修。

因先前工作的關係產生腰部的職業傷害，劉士綸選擇報考台北海洋科技大學航海科夜二專，棄輪機轉往航海發展，念書之餘不忘工作，把握每次上船工作的機會。107年從台北海科大畢業後，曾嘗試參加一等船副測驗，成績卻不盡理想，原本打算慢慢準備航海人員測驗，在妻子的鼓勵下，自己空閒之餘就拾起書本複習，第2次於108年第4次測驗報考，全數通過所有科目，並拿下第3名的成績。

航港局呼籲，各位應考人除全力備考外，為因應疫情，進入校園仍須全程配戴口罩，入場前必須先量測體溫，當日應考人也須繳交健康關懷表，如因規定隔離、檢疫而無法應試者，可檢具證明文件，最遲於測驗後10天內申請退費。考畢試題及答案將於8月24日在交通部航港單一窗口服務平臺MTNet(網址：https://web02.mtnet.gov.tw/)公開服務項下航海人員測驗專區公布。如有試題疑義，應於該次測驗結束之次日起3日內，亦即於8月26日前，登入「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請」點選「試題疑義申請」。

(工商 )