一名小資女原本是租屋族，卻因為噪音問題不斷搬家，甚至因此看身心科吃安眠藥。她咬牙湊足頭期款、扛600萬元房貸買寧靜社區小透天，原以為從此可享受「安靜」人生，豈料入住第一晚，才發現100公尺外鄰居的狗在深夜狂吠，讓她欲哭無淚直呼「比租屋更慘！」。

一名女網友在PTT發表《剛買了房子卻又得出去租屋，是不是很蠢？》一文，表示之前工作都租屋，卻因大學生夜晚喧嘩或鄰居狗吠而不斷搬家，甚至曾1年搬4次，押金租金賠了好幾十萬，還去看身心科、吃安眠藥。

為此，她決定買房，為了湊頭期款，賣掉股票賠了快20萬，買下連棟透天社區小坪數房屋，每天白天都去打掃佈置，家具電器頭一次都為自己而買，挑選自己喜歡的，心情超好。

然而，她搬進新家第一晚就欲哭無淚，因為約100公尺遠，外面別棟鄰居養了2條狗，晚上綁在外面，每隔3到5分鐘吠叫一次，狗吠聲傳進安靜的社區很響。小資女受不了跑去問狗主人，對方說要讓牠們大便，陌生人或是貓經過本來就會叫。

聽完後，小資女心知她與新屋無緣了，但現在身上沒半毛錢，要工作卻又沒地方住，要重新找租屋，真覺得自己好蠢，為什麼總是找不到安靜的地方。

鄉民們聽完她的悲慘遭遇，紛紛建議：「裝雙層氣密窗，空調一定要分離式，窗型很吵，門窗加裝很厚的窗簾隔音。更狠找個音響公司幫你的主臥設計成錄音室般聽不到外面聲音的空間」、「推氣密窗」、「我家氣密窗效果好到只聽得到附近的鞭炮聲，反正房貸都要背了，要不要考慮換氣密窗？」、「隔音設施先裝一裝吧」、「換窗戶就解決了」。

(中時新聞網)