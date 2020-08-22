吳敏菁／彰化報導

國民黨前副祕書長張雅屏建議國民黨執政的14個縣市進行地方普篩。

彰化縣長王惠美今天到社頭鄉崙雅國小參加「彰化縣社區大學績優課程頒獎、教學觀摩暨師資專業知能研習」被媒體追問對於是否加入14個縣市進行普篩的看法。

王惠美受訪表示，彰化縣政府的防疫態度一向尊重專業，總統有指示整合優先，中央地方一心來防疫，一切都依照中央防疫標準的辦理。

(中時 )