藍營呼籲14縣市普篩 王惠美：防疫尊重專業 16:492020/08/22 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王惠美表示，彰化縣政府防疫態度一向尊重專業。（吳敏菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳敏菁／彰化報導 國民黨前副祕書長張雅屏建議國民黨執政的14個縣市進行地方普篩。 彰化縣長王惠美今天到社頭鄉崙雅國小參加「彰化縣社區大學績優課程頒獎、教學觀摩暨師資專業知能研習」被媒體追問對於是否加入14個縣市進行普篩的看法。 王惠美受訪表示，彰化縣政府的防疫態度一向尊重專業，總統有指示整合優先，中央地方一心來防疫，一切都依照中央防疫標準的辦理。 (中時 ) #防疫 #專業 #縣市 #王惠美 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨執政14縣市擬入境普篩 綠委：隔離比較安全籲別刻意操作 12:452020/08/22 政治 國民黨擬串聯14縣市聯合普篩 李彥秀：先盤點各縣市醫療資源 11:542020/08/22 政治 全台22縣市誰有獨立本錢 眾人齊推1縣市：一戰成名 08:152020/08/22 搜奇 港9月1日社區普篩 至少採驗500萬人 04:102020/08/22 兩岸要聞 2020臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－大型遊樂中心麗寶樂園渡假區 五心服務2.0 感動遊客 04:102020/08/22 產業特刊 HOOD to COAST訓練營 陽明山路段搶先開跑 15:182020/08/22 體育 藍14縣市擬聯合普篩 行政院：不該煽動執政縣市製造防疫混亂 13:142020/08/22 政治 藍營14縣市擬聯合做入境普篩 苗栗縣長徐耀昌：難度高須謹慎 12:162020/08/22 政治 友善邦交 家樂福開賣巴拉圭牛肉 04:102020/08/22 產業特刊 室內設計材料展 8／27南港登場 04:102020/08/22 產業．科技 政治熱門新聞 高雄補選後 民進黨將「無障礙統治」800天？黃創夏：很恐怖 - 政治 - 旺報 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 快訊》台中市和平區長補選開票 林蔣雪霞代夫出征失利 - 政治 兩岸開戰國軍撐多久？學者：問題在民心撐多久 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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