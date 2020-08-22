中央流行疫情指揮中心今表示，口罩實名制2.0/3.0第1期至13期逾期未領口罩的補領作業，將併第15期的預購期程辦理。對於原指定領取口罩地點因關閉或轉讓等情形，致使無法至原店領取，將先於8月24日發送簡訊通知，民眾可於8月24日至26日透過原購買管道eMask預購平台、健保APP及四大超商Kiosk重新選擇門市，亦可直接至eMask預購系統查詢口罩未領資訊並重新選擇門市。

指揮中心進一步說明，將於8月28日發送簡訊通知所有補領者(含重新選擇門市之補領者)，於8月31日至9月13日(同第15期之口罩取貨時間)，憑簡訊提供之原序號及身分證件至原來或新指定門市補領。

指揮中心提醒民眾，逾補領時間再未領取者，即生預購契約解除之效力，於扣除相關處理費用後退款。相關處理費用共計58.9元，與民眾已付款費用互為抵銷，不予以退款。另自第14期起補領併於次2期(即第16期，各期以此類推)的預購期程辦理，並以補領1次為原則。

(中時新聞網)