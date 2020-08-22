防範飆車危險駕駛，交通局在望高寮採交通工程等防範措施，警方嚴加取締及攔查。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市望高寮絕美夜景是台中熱門景點，入夜後常有年輕人聚集飆車競技，台中市府相關單位聯手嚴加取締及稽查。台中市交通局長葉昭甫22日指出，7月至今取締違規案件達440件。此外，交通局採交通工程等防範措施，包括在雙黃線設「回復式導桿」、雙側繪設禁止臨停紅線，防止危險駕駛行為。

望高寮地區入夜後吸引遊客到訪，但也是車友熱門聚集地。葉昭甫指出，台中市府為防範不肖人士聚集滋事、飆車競技，環保局、警察局、交通部公路總局台中區監理所及交通局展開聯手稽查危險駕車，包括無照駕駛及車輛違規改裝、噪音等，自今年7月至今取締違規案件達440件，

葉昭甫表示，交通局採用交通工程等防範措施，保障市民安全，包括在夜景公園空曠處雙黃線上設置「回復式導桿」，防止車輛競速、迴轉及壓車等跨越車道危險駕駛行為；在雙側繪設禁止臨停紅線，防止臨停車輛聚集；晚間20時到凌晨5時實施紅綠燈管制等。

台中市望高寮位於大肚山，居高臨下展望台中市區、台中港夜景一覽無遺，尤其，遙望七期重劃區高樓林立燈光燦爛、快速道路的車燈及路燈也美不勝收，成為台中市知名約會、賞夜景勝地。台中市府更挹注千萬元改造望高寮夜景公園，以「光」點綴打造號稱媲美「台北陽明山」、「日本函館」的夜景。

(中時 )